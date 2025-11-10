Туск считает, что Украина не проиграет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Туска изданию Gazeta Wyborcza.
Как Туск оценивает вероятность победы Украины?
Премьер отметил, что поражение Украины в войне радикально ухудшит положение Польши, тогда как успех Киева будет способствовать укреплению региональной стабильности. Он отметил важность стратегического использования Польшей своей позиции в Центрально-Восточной Европе и продолжение поддержки Украины в борьбе за независимость.
Построение крепких, дружеских партнерских отношений с суверенной Украиной, конечно, не забывая о наших интересах, является прекрасной возможностью для Польши,
– отметил Туск.
Он добавил, что оптимистичные перспективы Польши возможны только при условии, если Украине удастся выстоять в войне и преодолеть исторические недоразумения между двумя государствами.
"Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - добавил глава правительства.
Туск также вспомнил об инциденте в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские беспилотники нарушили польское воздушное пространство. Он назвал это "поворотным моментом конфликта".
В Польше заявляют, что восстановления прежних отношений с Украиной не будет
Польша ожидает от Украины конкретных действий в вопросах исторической памяти и экономического сотрудничества, подчеркивая конструктивность диалога. Варшава не имеет обид на Киев, но стремится к "более реальным" отношениям между двумя государствами. Также пока пока не известно, когда президент Польши может посетить Украину.
Польша стремится реалистичных отношений с Украиной, без возвращения к практике звонка в Варшаву, и готова к встрече президентов при условии достижения прогресса в двусторонних вопросах.