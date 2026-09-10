СМИ пишут, что Украина и Россия якобы могут договориться об энергетическом перемирии в течение зимы. Между тем, в Кремле заявили, что эта тема не обсуждалась.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о войне в Украине. В частности, он отреагировал на сообщения в СМИ, где речь шла о возможном энергетическом перемирии между Киевом и Москвой этой зимой.

Что сказал Песков о переговорах с Украиной?

По словам спикера Путина, энергетическое перемирие с Украиной сейчас не обсуждается.

Пєсков заметил, что Украина хочет достичь такого перемирия, потому что энергетика – "это якобы пятая Ахиллесова для нее".

Также он заявил, что российские военные системно и планомерно бьют по целям в Украине, а ситуация на фронте для Киева якобы все ухудшается.

Кроме того, российский чиновник подтвердил, что Абу-Даби рассматривается как место трехсторонних переговоров с участием США, Украины и России.

Он отметил, что Москва якобы предпочитает мирное урегулирование конфликта, но при отсутствии таких возможностей, продолжает "сво".

Песков подчеркнул, что условия России для остановки войны в Украине не изменились и хорошо известны.

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Напомним, что для прекращения боевых действий Москва продолжает настаивать на полном выводе украинских войск из территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия незаконно записала в Конституцию.

Также Кремль стремится к международному признанию Крыма и этих четырех областей частью России и отказа Украины от вступления в НАТО.