Reuters пишет о 26 китайских самолетах возле Тайваня: что это может означать
Китай внезапно усилил свое военное присутствие возле Тайваня. В течение 14 марта вокруг острова кружили целых 26 самолетов. В Пекине никак не прокомментировали произошедшее.
Об этом сообщает Reuters. Следует сказать, что авиацию возле Тайваня замечали и раньше.
К чему готовится Китай на Тайване, зачем столько самолетов?
Китайская народная республика (КНР) не признает Тайвань, поэтому истребители, дроны и военные самолеты едва ли не ежедневно курсируют мимо острова. Перерывы в этой активности вызывает разве что непогода.
Но последние две недели масштабной деятельности китайских военно-воздушных сил не было.
Министерство обороны Тайваня в ежедневном обновлении в воскресенье утром сообщило, что в течение предыдущих 24 часов обнаружило 26 китайских военных самолетов, сосредоточенных в Тайваньском проливе. Последний раз об этом сообщалось 25 февраля, когда было обнаружено 30 самолетов после того, как Пекин заявил, что проводит очередное "совместное патрулирование боевой готовности",
– сообщает Reuters.
С 27 февраля по 7 марта китайская авиация не была активной. Затем было несколько единичных случаев.
Президент Тайваня призвал увеличить расходы на оборону и защиту демократии острова. Но в Китае раскритиковали его заявление.
"Такие люди не должны ошибаться. Если они решатся рисковать безрассудно, то выкопают себе могилу", – отозвались там.
Появление самолетов Пекин не прокомментировал.
Показываем Тайвань и Китай на карте
Журналисты поговорили с официальными лицами и экспертами и предположили: возможно, Пекин хочет переориентировать свою кампанию давления накануне запланированного визита Трампа в Китай 31 марта. А, возможно, это имеет отношение к чисткам в армии.
Справка. Зимой в Китае провели беспрецедентные чистки. Высокопоставленных генералов обвинили в коррупции и нелояльности. Что интересно, среди них были и те, кто знал Си с детства.
Министр обороны Тайваня считает, что угроза со стороны Китая не исчезла. Ведь, хотя самолеты улетели, есть военные корабли вокруг острова.
Китай нападет на Тайвань не в 2027-м, а сейчас?
На фоне войны в Иране обострились опасения, что Китай нападет на Тайвань. Аналитический центр Center for a New American Security убежден, что остров не выдержит войну с КНР, а потому следует попробовать использовать беспилотники против вражеского флота, как это делает Украина.
Генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан в эфире 24 Канала высказал мнение, что в Пекине взвешивают, будут ли тайванцы настолько смелыми, как украинцы в 2022 году.
А индийский геостратег и обозреватель Брахма Челлани в колонке для 24 Канала предположил, что вторгаться на Тайвань необязательно. Китай может повторить действия Трампа на Кубе и объявить морской карантин или режим таможенного контроля вокруг Тайваня.