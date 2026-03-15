Reuters пишет о 26 китайских самолетах возле Тайваня: что это может означать

Китай внезапно усилил свое военное присутствие возле Тайваня. В течение 14 марта вокруг острова кружили целых 26 самолетов. В Пекине никак не прокомментировали произошедшее.

Об этом сообщает Reuters. Следует сказать, что авиацию возле Тайваня замечали и раньше.

К чему готовится Китай на Тайване, зачем столько самолетов?

Китайская народная республика (КНР) не признает Тайвань, поэтому истребители, дроны и военные самолеты едва ли не ежедневно курсируют мимо острова. Перерывы в этой активности вызывает разве что непогода.

Но последние две недели масштабной деятельности китайских военно-воздушных сил не было.

Министерство обороны Тайваня в ежедневном обновлении в воскресенье утром сообщило, что в течение предыдущих 24 часов обнаружило 26 китайских военных самолетов, сосредоточенных в Тайваньском проливе. Последний раз об этом сообщалось 25 февраля, когда было обнаружено 30 самолетов после того, как Пекин заявил, что проводит очередное "совместное патрулирование боевой готовности",

– сообщает Reuters.

С 27 февраля по 7 марта китайская авиация не была активной. Затем было несколько единичных случаев.

Президент Тайваня призвал увеличить расходы на оборону и защиту демократии острова. Но в Китае раскритиковали его заявление.

"Такие люди не должны ошибаться. Если они решатся рисковать безрассудно, то выкопают себе могилу", – отозвались там.

Появление самолетов Пекин не прокомментировал.

Журналисты поговорили с официальными лицами и экспертами и предположили: возможно, Пекин хочет переориентировать свою кампанию давления накануне запланированного визита Трампа в Китай 31 марта. А, возможно, это имеет отношение к чисткам в армии.

Справка. Зимой в Китае провели беспрецедентные чистки. Высокопоставленных генералов обвинили в коррупции и нелояльности. Что интересно, среди них были и те, кто знал Си с детства.

Министр обороны Тайваня считает, что угроза со стороны Китая не исчезла. Ведь, хотя самолеты улетели, есть военные корабли вокруг острова.

