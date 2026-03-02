Тайвань вряд ли сможет выдержать войну с КНР. Об этом пишет Defense Express.

Что стоит делать Тайваню, чтобы выстоять против КНР?

В своем отчете аналитический центр Center for a New American Security (CNAS) предлагает концепцию так называемого "асимметричного адского ландшафта". Идея заключается в массированном использовании тысяч беспилотников в сочетании с традиционными видами вооружения. Такой подход должен усложнить Китаю пересечение Тайваньского пролива и проведение десантной операции, нанося максимально возможные потери еще на этапе продвижения войск.

Впрочем, как отмечает Breaking Defense, Тайвань сталкивается с рядом трудностей в формировании подобного асимметричного преимущества. Среди главных проблем – ограниченные производственные мощности для серийного выпуска дронов, а также организационные недостатки в вооруженных силах.

Заметьте! Тайвань только в прошлом году серьезно взялся за развитие собственных морских дронов, хотя первый прототип представили еще в 2023 году. После этого несколько лет наблюдалось затишье в этом направлении. В августе прошлого года Тайвань заказал 1320 морских дронов Kuai Chi с планом поставки на пять лет. Если конфликт с КНР начнется раньше, страна рискует не иметь достаточного количества средств для асимметричного ответа на вторжение.

По оценке Defense Express, морские беспилотники не могут рассматриваться как универсальное средство защиты Тайваня в возможной войне с Китаем. В отличие от Украины, которой удалось достичь эффекта неожиданности в противостоянии с Черноморским флотом России, Тайвань вряд ли сможет повторить подобный сценарий.

Китайские военные, вероятно, будут подготовлены к атакам роев как морских, так и воздушных дронов на разных уровнях обороны, имея современные системы противодействия и противокорабельные средства.

Поэтому, хотя дроны могут стать одним из элементов асимметричной обороны и помочь истощить запасы ракет и снизить эффективность атак китайского флота, сами по себе они не гарантируют стратегического преимущества, и Тайваню придется сочетать их с ракетными системами, противокорабельным оружием и другими элементами комплексной обороны.

