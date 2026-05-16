В Великобритании сняли возле здания совета флаг Украины: откуда взялось такое резкое решение

В Великобритании возле здания совета графства Эссекс сняли флаг Украины. За этим решением стоит новоизбранная администрация правопопулистской партии Reform UK.

В пятницу, 15 мая, закончилось 25-летнее правление консерваторов в местной власти. Об этом пишет BBC.

Смотрите также Конец для Стармера? Тот кто придет ему на замену станет кошмаром для Украины, Европы и Британии

Что известно о снятии флага Украины в Великобритании?

Флаг Украины развевался перед зданием с марта 2022 года. Зато в пятницу, 15 мая, на флагштоке был установлен второй флаг Великобритании.

Председатель совета Питер Харрис заявил, что это "момент гордости".

К слову, ранее новоизбранная Reform UK обещала вывешивать только национальные флаги, а также графств и вооруженных сил у зданий совета.



Новая власть также объявила о планах отменить плату за бронирование в библиотеках и пригрозила судебными исками, чтобы остановить реорганизацию местного самоуправления.

Замена флага Украины не уменьшает поддержки и щедрости, которую жители Эссекса проявляли народу Украины с 2022 года, и я знаю, что это будет продолжаться,

– сказал Харрис.

Представитель партии отметил, что перед тем, как найти флага новое место, состоятся обсуждения с украинской общиной в Эссексе.

В ответ лидер оппозиции Ли Скотт предупредил, что это может поощрить прокремлевскую политику на местном уровне. Он отметил, что снятие флага "глубоко разочаровывает" и посылает "неправильный сигнал".

"Если Эссекс отвернется от видимого символа солидарности, это рискует импортировать язык и инстинкты прокремлевской политики в наше графство именно в тот момент, когда наши союзники по всей Европе продолжают твердо поддерживать Украину", – добавил он.

Другие подобные случаи

В августе 2025 года в Праге со здания Национального музея сняли украинский флаг. Его заменили рекламой выставки окаменелостей предков человека Люси и Селама. Их Чехия получила в аренду от Эфиопии. Тогда в сети предполагали, что снять флаг требовала эфиопская сторона.

Против украинского флага выступали и некоторые чешские политики, в частности, лидер SPD Томио Окамура, представитель коммунистической партии Stačilo! Роман Роун и другие.

В ноябре Томио Окамура стал спикером Палаты депутатов. Он лично проконтролировал, чтобы с фасада чешского парламента тоже сняли сине-желтый флаг.

А в Венгрии мэр Будапешта Гергей Карачонь ко Дню Независимости Украины распорядился подсветить Цепной мост сине-желтыми цветами. Это не понравилось партии Виктора Орбана "Фидес".

Стоит заметить, что 16-летнее правление Орбана уже завершено. 9 мая Петер Мадьяр принял присягу премьер-министра Венгрии.

Что происходит в Великобритании?

7 мая в Великобритании прошли местные выборы в Уэльсе, Шотландии и Англии. На них лейбористская партия премьера Кира Стармера потерпела значительное поражение на местных выборах, потеряв почти 1500 мандатов. Это вызвало призывы к досрочным парламентским выборам со стороны партии Reform UK.

Стармер стремительно теряет поддержку избирателей. Его Лейбористскую партию все чаще называют неконкурентоспособной на следующих парламентских выборах.

Лишь 6% опрошенных британцев считают, что правительство Стармера изменило страну к лучшему. Но большинство населения нынешняя власть не устраивает.

65% британцев считают, что Reform UK имеет реальные шансы прийти к власти. Эта партия опережает лейбористов и в вопросах стоимости жизни, борьбы с преступностью, нелегальной иммиграцией и экономического развития.

Важно! 24 Канал вместе с политологом, британисткой и содиректором программы "Будущее Украины" в Центре геополитики Кембриджского университета Викторией Вдовиченко разбирался в этих непростых процессах британской внутренней политики. Эксклюзивный материал читайте по ссылке.

Сейчас на Стармера давят на фоне ряда поражений на местных выборах. Среди лейбористов начались активные разговоры о возможной смене руководства. Но, согласно опросам, 38% респондентов не считают, что замена Стармера поможет партии вернуть свою популярность.

Сам британский премьер заявил, что не планирует уходить в отставку, несмотря на внутреннюю оппозицию. Но Виктория Вдовиченко такой вариант допускает.