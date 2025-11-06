На фасаде здания флаг висел еще с 2022 года в знак поддержки Украины. Таким решение Томио Окамура похвастался в соцсетях, передает 24 Канал.

Как со здания снимали украинский флаг?

Лидер правопопулистской партии SPD выложил видео, где сам держит лестницу, пока работник снимает флаг.

Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд,

– рассказал Окамура в комментарии порталу iDNES.

Перед выборами SPD обещала поснимать украинские флаги со всех госучреждений. Обещание начали выполнять сразу.

Как смена власти в Чехии может повлиять на Украину?