На фасаде здания флаг висел еще с 2022 года в знак поддержки Украины. Таким решение Томио Окамура похвастался в соцсетях, передает 24 Канал.
Как со здания снимали украинский флаг?
Лидер правопопулистской партии SPD выложил видео, где сам держит лестницу, пока работник снимает флаг.
Это определенный символ. Украинский флаг сняли со здания чешской Палаты депутатов по моему указанию, и это заняло несколько секунд,
– рассказал Окамура в комментарии порталу iDNES.
Перед выборами SPD обещала поснимать украинские флаги со всех госучреждений. Обещание начали выполнять сразу.
Как смена власти в Чехии может повлиять на Украину?
Недавно советник Орбана рассказал, что премьер Венгрии планирует тесно сотрудничать со словацким лидером Робертом Фицо, а также Андреем Бабишем, чья популистская партия победила на выборах в Чехии. Целью такой коалиции может быть согласование позиций перед саммитами ЕС.
Такой триумвират может серьезно осложнить любые решения Евросоюза в пользу Украины. Бабиш, возглавив партию ANO, уже формирует новое правительство Чехии.
Он обещает резко сократить помощь Украине и затянуть гайки в миграционной политике. Чехия под Бабишем, вероятнее всего, ослабит поддержку Киева, хоть и не критично.
Также новое правительство Чехии планирует обрезать соцвыплаты украинским беженцам. Это объясняют резким ростом их количества после разрешения выезда мужчин призывного возраста.