На фасаді будівлі прапор висів ще з 2022 року на знак підтримки України. Таким рішення Томіо Окамура похизувався в соцмережах, передає 24 Канал.
Як з будівлі знімали український прапор?
Лідер правопопулістської партії SPD виклав відео, де сам тримає драбину, поки працівник знімає прапор.
Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд,
– розповів Окамура в коментарі порталу iDNES.
Перед виборами SPD обіцяла познімати українські прапори з усіх держустанов. Обіцянку почали виконувати одразу.
Як зміна влади в Чехії може вплинути на Україну?
Нещодавно радник Орбана розповів, що прем'єр Угорщини планує тісно співпрацювати зі словацьким лідером Робертом Фіцо, а також Андреєм Бабішем, чия популістська партія перемогла на виборах у Чехії. Метою такої коаліції може бути узгодження позицій перед самітами ЄС.
Такий тріумвірат може серйозно ускладнити будь-які рішення Євросоюзу на користь України. Бабіш, очоливши партію ANO, вже формує новий уряд Чехії.
Він обіцяє різко скоротити допомогу Україні та затягнути гайки в міграційній політиці. Чехія під Бабішем, найімовірніше, послабить підтримку Києва, хоч і не критично.
Також новий уряд Чехії планує обрізати соцвиплати українським біженцям. Це пояснюють різким зростанням їхньої кількості після дозволу виїзду чоловіків призовного віку.