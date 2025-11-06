На фасаді будівлі прапор висів ще з 2022 року на знак підтримки України. Таким рішення Томіо Окамура похизувався в соцмережах, передає 24 Канал.

Як з будівлі знімали український прапор?

Лідер правопопулістської партії SPD виклав відео, де сам тримає драбину, поки працівник знімає прапор.

Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд,

– розповів Окамура в коментарі порталу iDNES.

Перед виборами SPD обіцяла познімати українські прапори з усіх держустанов. Обіцянку почали виконувати одразу.

Як зміна влади в Чехії може вплинути на Україну?