Молдова вновь зафиксировала нарушение своего воздушного пространства во время атаки России на Украину
30 августа Молдова вновь зафиксировала нарушение своего воздушного пространства во время российской атаки на Украину. Летательный аппарат пересек границу в районе города Днестровск со стороны Одесской области, а затем вернулся в Украину.
Об этом сообщает Newsmaker.
Что известно об инциденте с летательным аппаратом?
В воскресенье, 30 августа, Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы зафиксировала летательный аппарат, который вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины.
Инцидент произошел в 15:50. Объект пересек границу в районе города Днестровск в Приднестровском регионе, прилетев из Лиманского района Одесской области. По данным молдавского Минобороны, примерно через 10 минут летательный аппарат покинул воздушное пространство страны и вернулся в Украину тем же маршрутом.
Несанкционированный пролет над воздушным пространством нашей страны произошел после сегодняшних воздушных атак России на Украину. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства с целью обеспечения безопасности населения,
– отметили в Минобороны Молдовы.
На данный момент молдавская сторона не сообщила о типе летательного аппарата или обстоятельствах, при которых он оказался над территорией страны.
В тот же день жители Люблинского воеводства Польши получили экстренное сообщение о массированной российской атаке на западные области Украины. Первое оповещение поступило в 15:07 и предупреждало население об опасности.
"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! На территории западной Украины продолжается массированная воздушная атака. Следите за сообщениями", – говорилось в сообщении.
Уже в 15:13 польский правительственный центр безопасности разослал новое сообщение, в котором отменил предупреждение и заявил, что угрозы для территории Польши нет.
"ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Массированная атака на территории западной Украины завершилась. На территории Республики Польша угрозы нет. Следите за сообщениями", – сообщили польские службы.
Ранее Польша уже усиливала систему оповещения из-за рисков, связанных с российскими атаками на Украину. В частности, после предыдущих инцидентов власти заявляли о намерении оперативнее информировать население об опасной ситуации, связанной с войной в Украине.
Напомним, ранее Молдова жестко отреагировала на неоднократные случаи нарушения своего воздушного пространства российскими летательными аппаратами. Министр обороны Анатолий Носатый заявил, что такие инциденты являются следствием российской агрессии против Украины и создают угрозу для безопасности молдавских граждан.
По его словам, Молдова уже зафиксировала около 60 случаев нарушения своего воздушного пространства. В Министерстве иностранных дел страны такие полеты назвали серьезным нарушением суверенитета Молдовы. Там подчеркнули, что подобные инциденты неприемлемы и представляют прямую угрозу для населения.
Президент Молдовы Мая Санду предположила, что часть российских дронов может попадать в молдавское небо не случайно. Она также обратила внимание на то, что аналогичные случаи фиксировались в Румынии и Польше.
Санду подчеркнула, что одних дипломатических мер недостаточно, а для прекращения таких инцидентов необходимо укреплять способность Украины противостоять российским атакам.