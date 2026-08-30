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Що відомо про інцидент з літальним апаратом?

У неділю, 30 серпня, Служба повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксувала літальний апарат, який увійшов у повітряний простір країни з боку України.

Інцидент стався о 15:50. Об'єкт перетнув кордон у районі міста Дністровськ у Придністровському регіоні, прилетівши з Лиманського району Одеської області. За даними молдовського Міноборони, приблизно через 10 хвилин літальний апарат залишив повітряний простір країни та повернувся в Україну тим самим маршрутом.

Несанкціонований проліт над повітряним простором нашої країни стався після сьогоднішніх повітряних атак Росії на Україну. Національні органи влади спільно з партнерами продовжують моніторинг повітряного простору з метою забезпечення безпеки населення,

– зазначили в Міноборони Молдови.

Наразі молдовська сторона не повідомляла про тип літального апарата чи обставини, за яких він опинився над територією країни.

Того ж дня мешканці Люблінського воєводства Польщі отримали екстрене повідомлення про масовану російську атаку на західні області України. Перше сповіщення надійшло о 15:07 та попереджало населення про небезпеку.

"УВАГА! УВАГА! УВАГА! На території західної України триває масований повітряний напад. Слідкуйте за повідомленнями", – йшлося у повідомленні.

Уже о 15:13 польський урядовий центр безпеки надіслав нове повідомлення, у якому скасував попередження та заявив, що загрози для території Польщі немає.

"УВАГА! УВАГА! УВАГА! Масовий напад на території західної України завершився. На території Республіки Польща немає загрози. Слідкуйте за повідомленнями", – повідомили польські служби.

Раніше Польща вже посилювала систему оповіщення через ризики, пов'язані з російськими атаками на Україну. Зокрема, після попередніх інцидентів влада заявляла про намір оперативніше інформувати населення про небезпечну ситуацію, пов'язану з війною в Україні.

Нагадаємо, раніше Молдова жорстко відреагувала на неодноразові випадки порушення свого повітряного простору російськими літальними апаратами. Міністр оборони Анатолій Носатий заявив, що такі інциденти є наслідком російської агресії проти України та створюють загрозу для безпеки молдовських громадян.

За його словами, Молдова вже зафіксувала близько 60 випадків порушення свого авіапростору. У Міністерстві закордонних справ країни назвали такі польоти серйозним порушенням суверенітету Молдови. Там наголосили, що подібні інциденти є неприйнятними та становлять пряму загрозу для населення.

Президентка Молдови Мая Санду припустила, що частина російських дронів може потрапляти в молдовське небо не випадково. Вона також звернула увагу, що аналогічні випадки фіксувалися в Румунії та Польщі.

Санду наголосила, що самих дипломатичних заходів недостатньо, а для припинення таких інцидентів необхідно посилювати спроможності України протистояти російським атакам.