24 Канал зібрав реакції посадовців Молдови на інцидент.

Що відомо про наслідки падіння дрона-ракети?

Увечері 17 серпня російська повітряна ціль перетнула державний кордон України та впала на території Республіки Молдова. Інцидент стався за межами села Талмаза у районі Штефан-Воде, де на сільськогосподарському полі, засіяному кукурудзою, пролунав потужний вибух, що спричинив пожежу сухої трави.

Після ліквідації загоряння фахівці технічного та вибухотехнічного підрозділів поліції провели детальний огляд місця події. Правоохоронці виявили вирву діаметром близько двох метрів та глибиною 50 сантиметрів. Ударна хвиля від вибуху охопила площу приблизно 45 на 20 метрів.

На ділянці зібрали численні уламки апарата зі скловолокна, роздроблені електронні блоки системи управління, елементи сервокерування та турбореактивний двигун. За попередніми висновками експертів, ці компоненти характерні для літальних апаратів типу "дрон-ракета". Точний тип безпілотника наразі встановлюється через відсутність ідентифікаційних позначок, для чого призначено додаткові експертизи.

За даними Повітряних сил ЗСУ, 17 серпня російська ціль типу "Бандероль" рухалася з Одеської області в напрямку Молдови. Через це молдовська влада була змушена тимчасово закрити повітряний простір у центральній частині країни приблизно на 15 хвилин, поки об'єкт не зник з радарів поблизу Талмази.

Наслідки атаки на Молдову / Фото з фейсбук-сторінки поліції Молдови

Як відреагували посадовці Молдови?

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що війна Росії проти України продовжує впливати на сусідні держави. За його словами, про це свідчать близько 60 випадків порушення повітряного простору Молдови, які він пов’язав із російською агресією, що, на його думку, порушує нейтралітет країни та створює загрозу для її громадян.

Міністерство закордонних справ Молдови також виступило з рішучим засудженням порушення повітряного простору, назвавши це серйозним посяганням на суверенітет.

Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та становить пряму загрозу безпеці наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними,

– йдеться у заяві МЗС.

Президентка Молдови Мая Санду висловила переконання, що не всі російські дрони опиняються в небі країни випадково. Аналізуючи траєкторії польотів, вона припустила, що частину апаратів спрямовують туди цілеспрямовано.

Я вважаю, що деякі потрапляють туди випадково, а інші – тому що їх відправляють, і не лише до нашого повітряного простору, а й до повітряного простору інших держав регіону. Я бачила такі випадки і в Румунії, і в Польщі,

– заявила Санду.

Вона поклала повну відповідальність за ці інциденти на Росію. Водночас президентка зауважила, що класичні дипломатичні кроки, такі як ноти протесту чи можливе вислання російського посла Олега Озерова, самі собою не зупинять подібні порушення.

Найважливіше, що можна зробити, щоб зупинити ці дрони і в Республіці Молдова, і в Україні, і скрізь – це допомогти Україні та забезпечити, щоб вона перемогла в цій війні,

– резюмувала очільниця держави.

Варто зазначити, що це не перший подібний випадок. 9 серпня поблизу села Крокмаз у тому ж Штефан-Водському районі на висоті 2,5 метра зіткнувся з деревом та вибухнув інший дрон-ракета, пошкодивши кілька приватних домогосподарств. Після того інциденту МЗС Молдови відкликало свого посла в Москві для консультацій.