Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные между российской и украинской сторонами в Стамбуле в 2022 году, а все остальное остается бесперспективными выходками.

Такое заявление в четверг, 21 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что требовала Россия в 2022 году?

Российский министр заявил, что Москва придерживается тех же требований, которые стороны обсуждали в рамках переговоров в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда Кремль выдвинул много условий.

Обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года проект договора, "открытыми" оставались лишь несколько пунктов, которые должны были обсудить Путина и Зеленский. Впрочем, соглашения тогда так и не удалось достичь.

Что было в проекте договора?

Ранее немецкое издание WELT заявляло о том, что к ним попал "оригинал документа", но выдержки из него привели текстом. Там назвали основные положения. Согласно проекту мирного договора, Украина обязывалась:

придерживаться "постоянного нейтралитета", то есть отказаться от членства в военном союзе, в частности с НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

Кремль предлагал не нападать на Украину больше, а в случае нападения обеспечение поддержки Украины от гарантов, оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией, и Крым стал бы российским.

Также Россия требовала сделать русский язык вторым официальным языком в Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Россия не изменила требования