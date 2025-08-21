"Все остальное – проделки": Россия сделала циничное заявление о "Стамбульских договоренностях" 2022 года
- Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные в Стамбуле в 2022 году, но тогда соглашение не удалось достичь.
- Проект договора предусматривал нейтралитет Украины, отказ от НАТО, ядерного оружия, и официальный статус русского языка.
- Кремль предлагал гарантии безопасности Украине, но требовал территориальных уступок и снятия санкций.
Россия поддерживает принципы гарантий безопасности, согласованные между российской и украинской сторонами в Стамбуле в 2022 году, а все остальное остается бесперспективными выходками.
Такое заявление в четверг, 21 августа, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что требовала Россия в 2022 году?
Российский министр заявил, что Москва придерживается тех же требований, которые стороны обсуждали в рамках переговоров в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда Кремль выдвинул много условий.
Обе воюющие стороны согласовали по состоянию на 15 апреля 2022 года проект договора, "открытыми" оставались лишь несколько пунктов, которые должны были обсудить Путина и Зеленский. Впрочем, соглашения тогда так и не удалось достичь.
Что было в проекте договора?
Ранее немецкое издание WELT заявляло о том, что к ним попал "оригинал документа", но выдержки из него привели текстом. Там назвали основные положения. Согласно проекту мирного договора, Украина обязывалась:
- придерживаться "постоянного нейтралитета", то есть отказаться от членства в военном союзе, в частности с НАТО;
- отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;
- не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;
- воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах;
- законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм".
Кремль предлагал не нападать на Украину больше, а в случае нападения обеспечение поддержки Украины от гарантов, оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией, и Крым стал бы российским.
Также Россия требовала сделать русский язык вторым официальным языком в Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.
Россия не изменила требования
- Во время телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина в начале июля последний заявлял, что Россия и в дальнейшем будет пытаться достичь поставленных целей "сво" и от них не отступится, чтобы "устранить первопричины".
- За несколько дней до этого он говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, повторив все вышеупомянутое, в частности относительно "устранения первопричин украинского кризиса и ориентации на новые территориальные реалии".