21 серпня, 13:38
"Все інше – витівки": Росія зробила цинічну заяву про "Стамбульські домовленості" 2022 року
Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені між російською та українською сторонами у Стамбулі у 2022 році, а все інше залишається безперспективними витівками.
Таку заяву у четвер, 21 серпня, зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Дивіться також Путін нібито дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським: чи підтвердили це в Кремлі
Що вимагала Росія у 2022 році?
Російський міністр заявив, що Москва дотримується тих же вимог, які сторони обговорювали у рамках перемовин у Стамбулі після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді Кремль висунув багато умов, зокрема:
- обмеження на збройні сили: Росія хотіла скорочення чисельності української армії до 85 тисяч військовослужбовців, тоді як Україна пропонувала обмеження до 250 тисяч;
- нейтральний статус України;
- питання Криму мало вирішуватися протягом 10-15 років шляхом переговорів, без застосування сили;
- статус окремих районів Донецької та Луганської областей передбачалося обговорити на рівні президентів;
- Україна не мала права розміщувати на своїй території іноземну зброю, зокрема ракети.