"Все інше – витівки": Росія зробила цинічну заяву про "Стамбульські домовленості" 2022 року

Росія підтримує принципи гарантій безпеки, погоджені між російською та українською сторонами у Стамбулі у 2022 році, а все інше залишається безперспективними витівками.

Таку заяву у четвер, 21 серпня, зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що вимагала Росія у 2022 році?

Російський міністр заявив, що Москва дотримується тих же вимог, які сторони обговорювали у рамках перемовин у Стамбулі після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді Кремль висунув багато умов, зокрема: