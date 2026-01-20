В Давосе стартовал Всемирный экономический форум: главные заявления
Во вторник, 20 января, в Швейцарии проводится Всемирный экономический форум. В этом году от представителей стран-участниц звучат разные мнения относительно геополитики, искусственного интеллекта и восстановления Украины.
Форум проходит четыре дня в Давосе под лозунгом "Дух диалога". О главных заявлениях участников форума информирует 24 Канал. Всего участие в мероприятии принимает более 130 стран включая Украину.
Смотрите также В эпицентре не Украина: что больше всего обсуждают на форуме в Давосе
Главные заявления с Экономического Форума в Давосе
По мнению Кирилла Буданова, Украина движется к кардинальному решению войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит – это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы движемся. Есть сдержанный оптимизм, Буданов отметил, что США также делают шаги, чтобы войну в Украине можно было завершить. А вот удастся ли чего-то достичь в ближайшее время – зависит от России. Украина будет представлена на самом высоком уровне. Главные темы, которые поднимут наши представители, будут касаться восстановления, защиты энергетического сектора и гарантий безопасности. Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что в его стране поддерживают Гренландию и Данию на фоне угроз от администарции Трампа. На экономическом форуме в Давосе Карни сделал заявления о суверенитете в Арктике. По его словам, партнеры работают вместе, чтобы укрепить безопасность на Севере и Западе. Канада готова инвестировать в подводные лодки, авиацию и "присутствие войск на местах". Кроме того, по словам премьера, Канада "решительно выступает против" введения пошлин и призывает провести переговоры. Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что Дональд Трамп фактически угрожает Европе, говоря, что введет пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию. Французский президент отметил, что Европа должна защищать мультилатерализм, принимать совместные решения и проводить дискуссии в рамках G7. Он предлагает использовать их как противодействие тарифам Трампа. Самое безумное то, что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые применим механизм противодействия принуждению против Соединенных Штатов, Эммануэль Макрон отметил, что сейчас мир входит в фазу беспрецедентной нестабильности. Все из-за войн и равнодушия к международному праву. Речь идет не только о безопасности, но и об экономической стабильности. По словам президента Франции, около 60 войн пройди в 2024 году, что является абсолютным рекордом. Это движение к миру без правил, где международное право растоптано и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, - это лишь право сильнейшего, а имперские амбиции снова всплывают на поверхность. Это сдвиг к миру без эффективного коллективного управления, и где многосторонность ослабляется силами, которые препятствуют ей, а правила подрываются, Решить проблему, по мнению президента Франции, можно с помощью многостороннего подхода и сотрудничества. "Это означает, что мы не должны забыть то, чему научились после Второй мировой, и оставаться преданными сотрудничеству. И это именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая, а просто поддерживая союзника в европейской стране, Дании", – добавляет Эммануэль Макрон. Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме из-за обострения ситуации вокруг Гренландии. Такое решение страна приняла самостоятельно и имеет на это право. Зато Дональд Трамп вместе с американской делегацией посетит Экономический форум. В СМИ писали, что спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев должен посетить форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.
Глава ОП Кирилл Буданов выступил на форуме в Давосе
– отметил руководитель Офиса Президента.
Какие темы будет поднимать украинская делегация на форуме?
Канада поддерживает Гренландию и Данию
США пытаются ослабить Европу, Макрон
– сказал Эммануэль Макрон.
Заявление президента Франции
– сказал Макрон.
Дания не участвует в форуме в Давосе
Есть ли на форуме представитель России?
По мнению Кирилла Буданова, Украина движется к кардинальному решению войны.
Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит – это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы движемся. Есть сдержанный оптимизм,
Буданов отметил, что США также делают шаги, чтобы войну в Украине можно было завершить. А вот удастся ли чего-то достичь в ближайшее время – зависит от России.
Украина будет представлена на самом высоком уровне. Главные темы, которые поднимут наши представители, будут касаться восстановления, защиты энергетического сектора и гарантий безопасности.
Премьер-министр Канады Марк Карни сказал, что в его стране поддерживают Гренландию и Данию на фоне угроз от администарции Трампа.
На экономическом форуме в Давосе Карни сделал заявления о суверенитете в Арктике. По его словам, партнеры работают вместе, чтобы укрепить безопасность на Севере и Западе. Канада готова инвестировать в подводные лодки, авиацию и "присутствие войск на местах".
Кроме того, по словам премьера, Канада "решительно выступает против" введения пошлин и призывает провести переговоры.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что Дональд Трамп фактически угрожает Европе, говоря, что введет пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию.
Французский президент отметил, что Европа должна защищать мультилатерализм, принимать совместные решения и проводить дискуссии в рамках G7. Он предлагает использовать их как противодействие тарифам Трампа.
Самое безумное то, что мы можем оказаться в ситуации, когда впервые применим механизм противодействия принуждению против Соединенных Штатов,
Эммануэль Макрон отметил, что сейчас мир входит в фазу беспрецедентной нестабильности. Все из-за войн и равнодушия к международному праву. Речь идет не только о безопасности, но и об экономической стабильности.
По словам президента Франции, около 60 войн пройди в 2024 году, что является абсолютным рекордом.
Это движение к миру без правил, где международное право растоптано и где единственный закон, который, кажется, имеет значение, - это лишь право сильнейшего, а имперские амбиции снова всплывают на поверхность. Это сдвиг к миру без эффективного коллективного управления, и где многосторонность ослабляется силами, которые препятствуют ей, а правила подрываются,
Решить проблему, по мнению президента Франции, можно с помощью многостороннего подхода и сотрудничества.
"Это означает, что мы не должны забыть то, чему научились после Второй мировой, и оставаться преданными сотрудничеству. И это именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая, а просто поддерживая союзника в европейской стране, Дании", – добавляет Эммануэль Макрон.
Правительство Дании решило не участвовать во Всемирном экономическом форуме из-за обострения ситуации вокруг Гренландии. Такое решение страна приняла самостоятельно и имеет на это право.
Зато Дональд Трамп вместе с американской делегацией посетит Экономический форум.
В СМИ писали, что спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев должен посетить форум в Давосе для переговоров с американской делегацией.