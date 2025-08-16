Дональд Трамп готов присоединиться к встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Американский лидер посоветовал украинскому президенту заключить соглашение с Россией.

Возможна ли встреча Зеленского, Трампа и Путина?

Дональд Трамп не исключает, что его встреча с Зеленским и Путиным может состояться довольно скоро. Однако конкретных временных рамок президент США не назвал.

В интервью для Fox News Дональд Трамп рассказал, что будет планироваться встреча России и Украины, на которой речь пойдет о следующих шагах в текущем конфликте и о заключении потенциального соглашения о прекращении огня.

Сейчас они собираются организовать встречу, видимо, между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной,

– отметил Дональд Трамп.

Комментируя дальнейшее участие Украины и ее партнеров в переговорах и мирном процессе, Трамп сказал, что европейские страны "должны немного приобщиться, однако все зависит от президента Зеленского".

Во время интервью Дональд Трамп также посоветовал Владимиру Зеленскому заключить соглашение о прекращении войны. Американский лидер считает, что стороны сейчас имеют "достаточно хорошие шансы это сделать".

К слову, этот раз Владимира Зеленского не пригласили на саммит Трампа и Путина, прошедший в пятницу, 15 августа. Украинский президент на этой неделе встречался с европейскими лидерами и вместе с ними провел виртуальную встречу с Дональдом Трампом.

Что известно о встрече Трампа и Путина?

Вечером 15 июля самолеты президентов России и США сели на авиабазе в Анкоридже, где их встретили с почестями. Встреча в формате "3 на 3" проходила в закрытом формате. Президенты обсудили вопросы прекращения войны в Украине, в частности обмен территориями, мирное соглашение и гарантии безопасности.

После встречи Дональд Трамп дал развернутое интервью, в котором прокомментировал встречу. Также по итогам саммита лидеры США и России дали пресс-конференцию. Главные заявления из нее можно найти в нашем материале.