В Белом доме началась многосторонняя встреча с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда лидеров европейских стран. Каждый из участников высказал видение мирного урегулирования войны в Украине.

В саммите приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал.

Какие заявления сделали лидеры Европы в Белом доме?