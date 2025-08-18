22:43, 18 серпня

Президент Фінляндії Стубб провів аналогії між нинішньою війною в Україні та 1944 роком у Фінляндії.

Стубб пояснив, чому він бере участь у переговорах, пославшись на історичний досвід взаємодії Фінляндії з Росією, який був у 20 столітті.

"Ми знайшли рішення у 1944 році, і я думаю, ми зможемо знайти рішення і у 2025 році" – сказав він.

Нагадаємо, 1944 року закінчилася остання радянсько-фінська війна, результатом якої стала "фінляндизація" – процес, за якого Фінляндія зберігала суверенітет, але відмовлялася від будь-яких кроків у внутрішній та зовнішній політиці, спрямованих проти СРСР.

Також, за умовами мирного договору, Фінляндія передала СРСР частину своєї території.