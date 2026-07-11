В Париже союзники Украины обсудят, как защитить страну от баллистических ракет: есть 3 способа, – СМИ

В понедельник, 13 июля, в Париже состоится заседание "Коалиции желающих". Ожидается, что отдельная сессия будет посвящена созданию европейской противоракетной системы.

В заседании должен принять участие и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом "Суспильному" сообщили источники в Елисейском дворце.

Как союзники могут помочь Украине бороться с баллистической угрозой?

По словам собеседников, вопрос баллистической угрозы будет рассматриваться на трех уровнях:

поставка Украине средств и ракет-перехватчиков из имеющихся запасов. Речь идет о Patriot, SAMP/T, а также других системах, в частности немецкого производства;

промышленное сотрудничество вокруг уже существующих систем;

создание новой системы на основе украинского опыта в сфере баллистики и европейских технологий, которая дополнит действующие системы и усилит оборонные возможности.

Отметим, что обсуждение противоракетной защиты Украины состоится на фоне дефицита ракет-перехватчиков для Patriot. Из-за этого украинские силы ПВО не могут сбивать российские баллистические ракеты, и враг этим пользуется.

Напомним, что формат "Коалиции желающих" до сих пор объединял 35 стран. Впрочем, их число увеличится до 37. Ведь к встрече в Париже присоединятся еще два государства – Молдова и Северная Македония.

Кроме того, свое участие подтвердили 25 глав государств и правительств, глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По данным СМИ, на встрече в Париже союзники обсудят дальнейшие действия по усилению поддержки Украины и увеличению давления на Россию.