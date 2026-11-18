18 ноября в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина. Политики обсудили тему российско-украинской войны и ее урегулирования.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости.

Что известно о встрече Путина и Си?

По словам Пескова, беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина длилась более двух часов. Среди тем обсуждения была и война в Украине.

Путин якобы проинформировал лидера КНР о своих недавних контактах в Москве со специальными представителями президента США Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Двусторонняя встреча Путина и Си состоялась накануне запланированного на 19 ноября тристороннего саммита с участием лидеров США, Китая и России. Официальную программу этих переговоров стороны пока не раскрывают.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что "значение и символизм этой встречи трудно переоценить", и выразил надежду на принятие совместного коммюнике по ее итогам.

В то же время издание Financial Times сообщило, что Дональд Трамп намерен поднять вопрос о контроле над ядерным вооружением. По данным журналистов, войну в Украине во время трехсторонней встречи, вероятно, обсуждать не будут, поскольку Китай не проявляет желания присоединяться к переговорному процессу.