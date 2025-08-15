Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин готовятся к своей седьмой личной встрече. Она будет первая с начала второго срока Трампа.

Сейчас отношения Трампа и Путина существенно изменились. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Какие отношения между Трампом и Путиным сейчас?

Предыдущая их встреча состоялась шесть лет назад, когда отношения между двумя лидерами находились на подъеме. Однако с тех пор ситуация в корне изменилась: после вторжения России в Украину, которое произошло через год после завершения первого президентства Трампа, никаких признаков улучшения в отношениях между Вашингтоном и Москвой не наблюдалось.

Трамп, который когда-то считал, что его личный контакт с Путиным поможет остановить войну, сейчас разочарован и открыто критикует российского президента, обвиняя его в распространении "чуши" во время телефонных разговоров.

На фоне такой напряженной атмосферы лидеры встретятся сегодня на Аляске.

Я считаю, что теперь он убежден, что собирается заключить сделку. Я думаю, что он это сделает. И мы узнаем – я узнаю очень быстро,

– сказал Трамп вчера Fox Radio.

В то же время президент США предупредил, что в случае отказа Путина прекратить войну Россия столкнется с "очень серьезными последствиями".