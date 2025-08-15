Президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін готуються до своєї сьомої особистої зустрічі. Вона буде перша від початку другого терміну Трампа.

Наразі відносини Трампа та Путіна суттєво змінилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Які відносини між Трампом та Путіним зараз?

Попередня їхня зустріч відбулася шість років тому, коли відносини між двома лідерами перебували на підйомі. Однак із того часу ситуація докорінно змінилася: після вторгнення Росії в Україну, яке сталося через рік після завершення першого президентства Трампа, жодних ознак покращення у відносинах між Вашингтоном і Москвою не спостерігалося.

Трамп, який колись вважав, що його особистий контакт з Путіним допоможе зупинити війну, нині розчарований та відкрито критикує російського президента, звинувачуючи його у поширенні "нісенітниць" під час телефонних розмов.

На тлі такої напруженої атмосфери лідери зустрінуться сьогодні на Алясці.

Я вважаю, що тепер він переконаний, що збирається укласти угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося – я дізнаюся дуже швидко,

– сказав Трамп учора Fox Radio.

Водночас президент США попередив, що у випадку відмови Путіна припинити війну Росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками".