Наразі відносини Трампа та Путіна суттєво змінилися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Келлог не приїде на саміт на Алясці через Росію, – CNN

Які відносини між Трампом та Путіним зараз?

Попередня їхня зустріч відбулася шість років тому, коли відносини між двома лідерами перебували на підйомі. Однак із того часу ситуація докорінно змінилася: після вторгнення Росії в Україну, яке сталося через рік після завершення першого президентства Трампа, жодних ознак покращення у відносинах між Вашингтоном і Москвою не спостерігалося.

Трамп, який колись вважав, що його особистий контакт з Путіним допоможе зупинити війну, нині розчарований та відкрито критикує російського президента, звинувачуючи його у поширенні "нісенітниць" під час телефонних розмов.

На тлі такої напруженої атмосфери лідери зустрінуться сьогодні на Алясці.

Я вважаю, що тепер він переконаний, що збирається укласти угоду. Я думаю, що він це зробить. І ми дізнаємося – я дізнаюся дуже швидко,

– сказав Трамп учора Fox Radio.

Водночас президент США попередив, що у випадку відмови Путіна припинити війну Росія зіткнеться з "дуже серйозними наслідками".