Лавров впал в немилость Путина из-за провала подготовки переговоров в Будапеште, – росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, потерял благосклонность российского диктатора Владимира Путина. Это произошло после срыва запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Лавров, похоже, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.

За что Лавров потерял благосклонность Путина?

По данным российских СМИ, 75-летний Лавров, который более двух десятилетий возглавляет МИД РФ, не присутствовал на важном заседании Совета безопасности, состоявшемся 5 ноября. Во время этого совещания Путин поручил проработать возможность возобновления ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году.

Интересно, что именно Лавров стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил заседание – официально "по согласованию".

Кроме того, он лишился роли главы российской делегации на саммите G20. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в этом году делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин – по личному решению Путина.

Сам российский лидер также не полетит на саммит в ЮАР, которая подписала Римский статут и юридически обязана арестовать Путина согласно ордеру Международного уголовного суда.

Как провалилось планирование встречи Трампа и Путина?