Лавров впал в немилость Путина из-за провала подготовки переговоров в Будапеште, – росСМИ
- Сергей Лавров потерял доверие Владимира Путина из-за провала подготовки саммита с Дональдом Трампом.
- Лавров не присутствовал на заседании Совета безопасности, и его заменили на посту главы делегации на саммите G20.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, потерял благосклонность российского диктатора Владимира Путина. Это произошло после срыва запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом.
Лавров, похоже, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Moscow Times.
Смотрите также Президент Финляндии предлагает Трампу и Путину встретиться в экзотическом месте
За что Лавров потерял благосклонность Путина?
По данным российских СМИ, 75-летний Лавров, который более двух десятилетий возглавляет МИД РФ, не присутствовал на важном заседании Совета безопасности, состоявшемся 5 ноября. Во время этого совещания Путин поручил проработать возможность возобновления ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году.
Интересно, что именно Лавров стал единственным постоянным членом Совбеза, который пропустил заседание – официально "по согласованию".
Кроме того, он лишился роли главы российской делегации на саммите G20. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в этом году делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин – по личному решению Путина.
Сам российский лидер также не полетит на саммит в ЮАР, которая подписала Римский статут и юридически обязана арестовать Путина согласно ордеру Международного уголовного суда.
Как провалилось планирование встречи Трампа и Путина?
16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель в Будапеште.
Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.