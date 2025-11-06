Лавров впав у немилість Путіна через провал підготовки переговорів у Будапешті, – росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, схоже, втратив прихильність російського диктатора Володимира Путіна. Це сталося після зриву запланованого саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Лавров, схоже, потрапив в немилість глави Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

За що Лавров втратив прихильність Путіна?

За даними російських ЗМІ, 75-річний Лавров, який понад два десятиліття очолює МЗС РФ, не був присутній на важливому засіданні Ради безпеки, що відбулося 5 листопада. Під час цієї наради Путін доручив опрацювати можливість відновлення ядерних випробувань, які Росія востаннє проводила у 1990 році.

Цікаво, що саме Лавров став єдиним постійним членом Радбезу, який пропустив засідання – офіційно "за узгодженням".

Крім того, він позбувся ролі голови російської делегації на саміті G20. Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, цього року делегацію очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін – за особистим рішенням Путіна.

Сам російський лідер також не полетить на саміт у ПАР, яка підписала Римський статут і юридично зобов’язана заарештувати Путіна згідно з ордером Міжнародного кримінального суду.

Як провалилося планування зустрічі Трампа і Путіна?