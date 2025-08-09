15 августа может пройти встреча Путина и Трампа на Аляске. На это отреагировал ряд европейских лидеров.

Как отреагировали в Европе на предстоящий саммит президентов США и России, читайте на 24 Канале.

Как в Европе реагируют на встречу Трампа и Путина?

Президент Франции Эмануэль Макрон 7 августа писал, что имел долгий разговор с президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами после разговора Виткоффа с Путиным и заявлений о предстоящей встрече Трампа и Путина.

Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Францией установления прекращения огня, чтобы начать переговоры по прочному и долгосрочному решению, которое бы защищало законные права Украины и гарантировало ее безопасность и безопасность всех европейцев,

– написал Макрон.

Поддержку справедливому миру в Украине также выразили министры иностранных дел стран Балтии и Чехии.

В частности, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что поддерживает Украину, ее суверенитет и территориальную целостность.

"Если границы можно менять силой, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если народы можно заставить жить под диктатом большего соседа, никто не свободен", – написал он на своей странице в X.

Тсахкна добавил, что его страна не будет "вознаграждать агрессию", а Украина может быть уверена в "неизменной поддержке в достижении справедливого и прочного мира".

Руководительница дипломатии Латвии Байба Браже оценила усилия Трампа остановить агрессию России против Украины, но одновременно подчеркнула важность "справедливого, длительного и достойного мира", которого стремится мир, а больше всего украинцы.

Такой мир должен предусматривать участие Украины и уважать ее суверенитет и территориальную целостность. Россия не должна быть вознаграждена за агрессию,

– написала она на своей странице в X.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис также подчеркнул, что границы, суверенитет и независимость Украины "не подлежат обсуждению". Он заверил, что его страна поддерживает усилия по достижению "справедливого и длительного мира в Украине на основе международного права".

"От Луганска до Крыма – каждый сантиметр принадлежит суверенному государству Украина, которое борется за свою свободу", – добавил он в X.

А его коллега из Чехии Ян Липавский заметил, что Россия не смогла захватить Украину "ни за три дня, ни за три года", а согласиться на переговоры ее заставили "поддержка Украины, санкции и украинское мужество".

Украина должна остаться свободной. Государственные границы нельзя менять с помощью давления и шантажа. Кто станет членом ЕС и НАТО, решают их члены, а не Владимир Путин. Чехия хочет мира, но с его формой всегда должна согласиться прежде всего Украина,

– написал он в X.

Напомним, что в Еврокомиссии также отмечали, что будут поддерживать независимые решения Украины.