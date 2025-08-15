Анкоридж превратили в крепость перед встречей Трампа и Путина. Сотни агентов, заблокированные гостиницы и закрытая военная база – все ради безопасности лидеров, которые будут говорить о войне в Украине.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Bloomberg. Сотни агентов Секретной службы США, военные, местная полиция и даже риэлторы – все работают на одну цель: обеспечить безопасность во время громкого саммита Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоится уже в эту пятницу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Как США и Россия готовят саммит Трампа и Путина?

Подготовка началась всего неделю назад, но в городе уже полностью переписали привычный ритм жизни. Отели забронированы под агентов, рынок аренды авто опустел, а кафе и улицы центра города заполонили люди в костюмах с наушниками и спецслужащие в штатском. Все это – часть беспрецедентной операции с двойной задачей: охранять сразу двух президентов, каждого с собственной многочисленной и вооруженной командой.

По данным Bloomberg, планирование саммита происходит по принципу "зеркала": каждое действие американской стороны имеет свой точный эквивалент со стороны россиян. Если десять агентов Секретной службы стоят возле зала переговоров, то рядом располагаются десять российских охранников. Если Трамп будет иметь двух переводчиков, Путин – тоже двух. Лидеры не садятся в транспорт друг друга и не открывают дверей чужих авто, а кортежи разводятся на маршрутах так, чтобы они не пересекались.

Почему встреча – именно на базе Элмендорф-Ричардсон

Место выбрали неслучайно: крупнейший военный объект Аляски имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота, мгновенный доступ к подразделениям и полностью закрытый доступ для гражданских. К тому же база расположена менее чем в тысяче миль от России, что добавляет геополитической символики события.

Город готовится к масштабам, которых не видели десятилетиями

Губернатор Аляски Майк Данливи назвал это событие одним из крупнейших в истории Анкориджа, сравнив его с визитом Папы Римского и Рональда Рейгана. Между тем местные жители уже почувствовали последствия: движение в центре ограничено, парковки и автопрокаты расчищены для колонн, а доступ к некоторым кварталам полностью перекрыт.

Что хотят достичь лидеры

Трамп анонсировал встречу как попытку завершить войну России против Украины, намекая, что территориальные компромиссы могут стать частью соглашения. Путин накануне похвалил американского президента за усилия в "мирном посредничестве" и заявил о готовности к новому договору о контроле над вооружениями и экономическом сотрудничестве.