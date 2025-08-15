Анкоридж перетворили на фортецю перед зустріччю Трампа та Путіна. Сотні агентів, заблоковані готелі та закрита військова база – усе заради безпеки лідерів, які говоритимуть про війну в Україні.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Сотні агентів Секретної служби США, військові, місцева поліція та навіть ріелтори – усі працюють на одну мету: забезпечити безпеку під час гучного саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна, який відбудеться вже цієї п’ятниці на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Як США та Росія готують саміт Трампа і Путіна?

Підготовка розпочалася лише тиждень тому, але в місті вже повністю переписали звичний ритм життя. Готелі заброньовані під агентів, ринок оренди авто спорожнів, а кав’ярні та вулиці центру міста заполонили люди в костюмах з навушниками та спецслужбовці в цивільному. Усе це – частина безпрецедентної операції з подвійним завданням: охороняти одразу двох президентів, кожного з власною численною й озброєною командою.

За даними Bloomberg, планування саміту відбувається за принципом "дзеркала": кожна дія американської сторони має свій точний еквівалент з боку росіян. Якщо десять агентів Секретної служби стоять біля зали переговорів, то поруч розташовуються десять російських охоронців. Якщо Трамп матиме двох перекладачів, Путін – теж двох. Лідери не сідають у транспорт один одного та не відчиняють дверей чужих авто, а кортежі розводяться на маршрутах так, щоб вони не перетиналися.

Чому зустріч – саме на базі Елмендорф-Річардсон

Місце вибрали невипадково: найбільший військовий об’єкт Аляски має контрольований повітряний простір, укріплені ворота, миттєвий доступ до підрозділів та повністю закритий доступ для цивільних. До того ж база розташована менш ніж за тисячу миль від Росії, що додає геополітичної символіки події.

Місто готується до масштабів, яких не бачили десятиліттями

Губернатор Аляски Майк Данліві назвав цю подію однією з найбільших в історії Анкориджа, порівнявши її з візитом Папи Римського та Рональда Рейгана. Тим часом місцеві жителі вже відчули наслідки: рух у центрі обмежений, парковки та автопрокати розчищені для колон, а доступ до деяких кварталів повністю перекритий.

Що хочуть досягти лідери

Трамп анонсував зустріч як спробу завершити війну Росії проти України, натякаючи, що територіальні компроміси можуть стати частиною угоди. Путін напередодні похвалив американського президента за зусилля в "мирному посередництві" й заявив про готовність до нового договору про контроль над озброєннями та економічну співпрацю.