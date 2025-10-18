Российский диктатор Владимир Путин планирует встретиться с Дональдом Трампом в Будапеште. Однако из-за санкций Евросоюза его самолет не может пролетать над большинством стран ЕС.

В связи с этим вероятный маршрут пройдет через турецкое и сербское воздушное пространство, что увеличит продолжительность полета примерно на три часа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Air Live.

Как Путин будет лететь в Будапешт?

Из-за санкций и запрета на использование воздушного пространства ЕС для российских правительственных самолетов после начала вторжения в Украину для полета в венгерскую столицу экипажу самолета Ил-96 придется прокладывать обходной маршрут за пределами Евросоюза, даже несмотря на то, что сама Венгрия является членом блока.

Вероятный маршрут полета Путина в Будапешт / Инфографика Air Live

Аналитики отмечают, что полет над Черным морем остается рискованным из-за военной активности в регионе.

Зато в Politico добавляют, что саммит Путина и Трампа в Венгрии заставляет лидеров ЕС обдумать исключения для воздушного пространства. В пятницу, 17 октября, чиновники Евросоюза заявили, что один или несколько европейских лидеров должны будут предоставить Владимиру Путину специальное разрешение на полет через их воздушное пространство, если он намерен посетить предложенный Дональдом Трампом Будапештский саммит.

Согласно режиму санкций ЕС, национальные органы власти могут рассмотреть исключения из запрета на поездки россиян, "если компетентные органы определят, что такая посадка, взлет или пролет необходим для гуманитарных целей или для любой другой цели, что соответствует целям настоящего регламента".

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Хиппер подтвердила во время брифинга с журналистами, что отдельные страны ЕС могут делать исключения из запрета на поездки. Она добавила, что ни Путин, ни министр иностранных дел России Сергей Лавров пока не подпадают под индивидуальные запреты на поездки в пределах ЕС.

Еще одним потенциальным препятствием для Путина является тот факт, что сейчас на него выдается ордер на арест от Международного уголовного суда – ордер, который Венгрия, как подписант МУС, теоретически должна будет выполнить, если он въезжает в страну. Однако Будапешт вряд ли это сделает.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште: коротко о главном