Російський диктатор Володимир Путін планує зустрітися з Дональдом Трампом у Будапешті. Проте через санкції Євросоюзу його літак не може пролітати над більшістю країн ЄС.

У зв'язку з цим ймовірний маршрут пройде через турецький та сербський повітряний простір, що збільшить тривалість польоту приблизно на три години. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Air Live.

Як Путін летітиме до Будапешта?

Через санкції та заборону на використання повітряного простору ЄС для російських урядових літаків після початку вторгнення в Україну для польоту до угорської столиці екіпажу літака Іл-96 доведеться прокладати обхідний маршрут поза межами Євросоюзу, навіть попри те, що сама Угорщина є членом блоку.

Ймовірний маршрут польоту Путіна до Будапешта / Інфографіка Air Live

Аналітики зазначають, що політ над Чорним морем залишається ризикованим через військову активність у регіоні.

Натомість у Politico додають, що саміт Путіна і Трампа в Угорщині змушує лідерів ЄС обміркувати винятки для повітряного простору. У п'ятницю, 17 жовтня, посадовці Євросоюзу заявили, що один або кілька європейських лідерів повинні будуть надати Володимиру Путіну спеціальний дозвіл на політ через їхній повітряний простір, якщо він має намір відвідати запропонований Дональдом Трампом Будапештський саміт.

Згідно з режимом санкцій ЄС, національні органи влади можуть розглянути винятки із заборони на поїздки росіян, "якщо компетентні органи визначать, що така посадка, зліт або проліт необхідний для гуманітарних цілей або для будь-якої іншої мети, що відповідає цілям цього регламенту".

Речниця Європейської комісії Анітта Хіппер підтвердила під час брифінгу з журналістами, що окремі країни ЄС можуть робити винятки із заборони на поїздки. Вона додала, що ні Путін, ні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наразі не підпадають під індивідуальні заборони на поїздки в межах ЄС.

Ще однією потенційною перешкодою для Путіна є той факт, що наразі на нього видається ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду – ордер, який Угорщина, як підписант МКС, теоретично повинна буде виконати, якщо він в'їде до країни. Однак Будапешт навряд чи це зробить.

Зустріч Трампа та Путіна в Будапешті: коротко про головне