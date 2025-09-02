Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров в Китае. Он также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

После этого, общаясь с журналистами на борту самолета 2 сентября, Эрдоган сказал, что политики не готовы к встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что сказал Эрдоган о встрече Путина и Зеленского?

В агентстве отмечают, что в КНР турецкий лидер встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому. Он заявил, что считает позитивными подходы как Зеленского, так и Путина.

Когда мы сказали: "Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции", он был в точке "почему бы и нет" по этому вопросу. Однако они пока что к этому не готовы,

– цитирует Эрдогана Milliyet.

В то же время президент Турции отметил, что переговоры между официальными лицами Украины и России в Стамбуле, которые состоялись ранее, показали, что путь к миру остается открытым. По мнению Эрдогана, справедливый и прочный мир будет достигнут путем укрепления платформы для переговоров без исключения любых сторон.

По его словам, если стороны будут отдавать предпочтение переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, то смогут "полностью открыть открывшееся окно возможностей, ".

Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты. Он также отметил, что любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия для этого пока не созданы.

