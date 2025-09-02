Эрдоган после контактов с Путиным и Зеленским заявил, что они не готовы к встрече
- Эрдоган обсудил с Путиным и Зеленским пути прекращения войны в Украине, но отметил, что они не готовы к встрече.
- Президент Турции подчеркнул, что переговоры в Стамбуле показали открытость пути к миру, и Анкара поддерживает постепенное повышение уровня переговоров.
- Эрдоган считает, что мир может быть достигнут через укрепление платформы для переговоров.
Президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров в Китае. Он также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.
После этого, общаясь с журналистами на борту самолета 2 сентября, Эрдоган сказал, что политики не готовы к встрече. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.
Что сказал Эрдоган о встрече Путина и Зеленского?
В агентстве отмечают, что в КНР турецкий лидер встретился с Путиным, а затем позвонил Зеленскому. Он заявил, что считает позитивными подходы как Зеленского, так и Путина.
Когда мы сказали: "Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции", он был в точке "почему бы и нет" по этому вопросу. Однако они пока что к этому не готовы,
– цитирует Эрдогана Milliyet.
В то же время президент Турции отметил, что переговоры между официальными лицами Украины и России в Стамбуле, которые состоялись ранее, показали, что путь к миру остается открытым. По мнению Эрдогана, справедливый и прочный мир будет достигнут путем укрепления платформы для переговоров без исключения любых сторон.
По его словам, если стороны будут отдавать предпочтение переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, то смогут "полностью открыть открывшееся окно возможностей, ".
Турецкий лидер заявил, что Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты. Он также отметил, что любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия для этого пока не созданы.
Встреча Зеленского и Путина: коротко о главном
- Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности встречи с Владимиром Путиным. Однако отмечает, что сейчас вокруг этого вопроса есть немало противоречий.
- Зато помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин не обещал Трампу встретиться с Зеленским, и такой договоренности вроде бы не было. По его словам, обсуждалась лишь идея повысить уровень делегаций в переговорах между Киевом и Москвой.
- Президент США Дональд Трамп заявил о возможности трехсторонней встречи с Зеленским и Путиным. Однако сказал, что не уверен в двустороннем формате. Он также обвинил Украину и Россию в нежелании завершить войну и сравнил ситуацию с конфликтом между детьми на площадке.