Россияне продолжают оттягивать переговорный процесс и "будут делать все, чтобы этого не произошло". Об этом сообщил президент Зеленский во время брифинга 29 августа 2025 года, передает 24 Канал.

Что Владимир Зеленский сказал о встрече с Путиным?

По мнению президента, в Кремле имеют определенные достижения, ведь им удалось провести саммит с участием Путина в США. Однако россияне все еще не делают конкретных шагов на пути к миру.

Обратите внимание! Зеленский объясняет, что сейчас происходят 2 параллельных процесса: руководство России думает, как можно организовать встречу, одновременно россияне максимально избегают прямого диалога и оттягивают время и выдвигать ультимативные условия.

Весь мир должен выполнять свои обязательства, чтобы "все пазлы сложились" должным образом. Санкции, тарифы на другие страны – это все необходимое давление на Россию.

Зеленский в очередной раз подчеркнул готовность к переговорам, отметив роль Трампа в мирном урегулировании войны.

Сегодня есть то, что предложил Трамп: сначала двусторонняя встреча, а затем трехсторонняя, причины для этого разные. И президент США имеет собственный взгляд на это, однако мы поддерживаем любой формат,

– сказал Зеленский о возможной встрече.

Нужно также большое желание США, но весь процесс заметно тормозит российское руководство, ведь, по словам президента Украины, не имеет понимания, насколько эта война вредит самой России.

Что известно о других заявлениях Зеленского?