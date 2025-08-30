Во время визита в Китай Путин попытается согласовать с Си позиции по войне, – The Guardian
- Владимир Путин совершит визит в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и переговоров с Си Цзиньпином, в частности по согласованию позиций относительно войны в Украине.
- Переговоры также, вероятно, коснутся углубления военного сотрудничества между Пекином и Москвой, что вызывает беспокойство на Западе.
В эти выходные глава Кремля Владимир Путин отправится в Китай с "беспрецедентным" визитом. Поездка к важнейшему союзнику Москвы состоится на фоне ключевых переговоров по Украине.
Какова цель визита Путина в Китай?
Поездка, которая по плану продлится почти неделю будет включать участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, переговоры с Си Цзиньпином, а также посещение военного парада в Пекине. Там Путин станет "главным гостем" рядом с Ким Чен Ыном, а также лидерами Ирана и Кубы.
Ключевым пунктом повестки дня, по словам аналитиков, станет согласование позиций Путина и Си по войне в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.
Для них это важный момент, чтобы обсудить, куда движется война и насколько вероятно ее прекращение в ближайшем будущем,
– предположил аналитик Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев.
По его словам, Москва хочет понять, может ли она рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны Китая и как Пекин отреагирует, если США попросят оказать давление на Россию с целью остановить боевые действия.
Лидеры должны сравнить подходы и убедиться, что они на одной волне. Это важно, ведь война стала одним из ключевых элементов их отношений,
– подытожил аналитик.
Хотя Китай воздерживается от прямой военной помощи, по данным США, он поставляет около 70% станков и 90% полупроводников, необходимых России для восстановления ее военной машины. В обмен Китай, предположительно, получает доступ к чувствительным оборонным технологиям.
Какова позиция Китая относительно войны?
Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Пекин якобы готов отправить миротворцев в Украину в случае заключения между Украиной и Россией мирного соглашения. Однако при условии наличия соответствующего мандата со стороны ООН.
Однако уже потом представитель МИД страны Го Цзякунь заявил, что позиция Китая по "украинскому кризису" всегда была "четкой и неизменной". По его словам, сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности.
После встречи Трампа и Путина на Аляске президент Китая Си Цзиньпин заявил, что планирует усиливать роль "Группы друзей мира" для политического решения войны России против Украины.