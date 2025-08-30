В эти выходные глава Кремля Владимир Путин отправится в Китай с "беспрецедентным" визитом. Поездка к важнейшему союзнику Москвы состоится на фоне ключевых переговоров по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Настоящий рычаг давления на Путина не у Трампа: что может стать переломным моментом в войне

Какова цель визита Путина в Китай?

Поездка, которая по плану продлится почти неделю будет включать участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, переговоры с Си Цзиньпином, а также посещение военного парада в Пекине. Там Путин станет "главным гостем" рядом с Ким Чен Ыном, а также лидерами Ирана и Кубы.

Ключевым пунктом повестки дня, по словам аналитиков, станет согласование позиций Путина и Си по войне в Украине на фоне попыток США добиться ее завершения.

Для них это важный момент, чтобы обсудить, куда движется война и насколько вероятно ее прекращение в ближайшем будущем,

– предположил аналитик Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев.

По его словам, Москва хочет понять, может ли она рассчитывать на дальнейшую помощь со стороны Китая и как Пекин отреагирует, если США попросят оказать давление на Россию с целью остановить боевые действия.

Лидеры должны сравнить подходы и убедиться, что они на одной волне. Это важно, ведь война стала одним из ключевых элементов их отношений,

– подытожил аналитик.

Переговоры также, вероятно, коснутся углубления военного сотрудничества между Пекином и Москвой, что вызывает беспокойство на Западе.

Хотя Китай воздерживается от прямой военной помощи, по данным США, он поставляет около 70% станков и 90% полупроводников, необходимых России для восстановления ее военной машины. В обмен Китай, предположительно, получает доступ к чувствительным оборонным технологиям.

Какова позиция Китая относительно войны?