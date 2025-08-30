Цими вихідними очільник Кремля Володимир Путін вирушить до Китаю з "безпрецедентним" візитом. Поїздка до найважливішого союзника Москви відбудеться на тлі ключових переговорів щодо України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Яка мета візиту Путіна до Китаю?

Поїздка, яка за планом триватиме майже тиждень включатиме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори із Сі Цзіньпіном, а також відвідини військового параду у Пекіні. Там Путін стане "головним гостем" поруч із Кім Чен Ином, а також лідерами Ірану та Куби.

Ключовим пунктом порядку денного, за словами аналітиків, стане узгодження позицій Путіна і Сі щодо війни в Україні на тлі спроб США домогтися її завершення.

Для них це важливий момент, щоб обговорити, куди рухається війна і наскільки ймовірне її припинення в найближчому майбутньому,

– припустив аналітик Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв.

За його словами, Москва хоче зрозуміти, чи може вона розраховувати на подальшу допомогу з боку Китаю і як Пекін відреагує, якщо США попросять чинити тиск на Росію з метою зупинити бойові дії.

Лідери мають порівняти підходи й переконатися, що вони на одній хвилі. Це важливо, адже війна стала одним із ключових елементів їхніх відносин,

– підсумував аналітик.

Переговори також, ймовірно, торкнуться поглиблення військового співробітництва між Пекіном і Москвою, що викликає занепокоєння на Заході.

Хоча Китай утримується від прямої військової допомоги, за даними США, він постачає близько 70% верстатів і 90% напівпровідників, необхідних Росії для відновлення її військової машини. В обмін Китай, імовірно, отримує доступ до чутливих оборонних технологій.

Яка позиція Китаю щодо війни?