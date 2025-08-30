Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити із Сі позиції щодо війни, – The Guardian
- Володимир Путін здійснить візит до Китаю для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва і переговорів із Сі Цзіньпіном, зокрема щодо узгодження позицій стосовно війни в Україні.
Цими вихідними очільник Кремля Володимир Путін вирушить до Китаю з "безпрецедентним" візитом. Поїздка до найважливішого союзника Москви відбудеться на тлі ключових переговорів щодо України.
Яка мета візиту Путіна до Китаю?
Поїздка, яка за планом триватиме майже тиждень включатиме участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори із Сі Цзіньпіном, а також відвідини військового параду у Пекіні. Там Путін стане "головним гостем" поруч із Кім Чен Ином, а також лідерами Ірану та Куби.
Ключовим пунктом порядку денного, за словами аналітиків, стане узгодження позицій Путіна і Сі щодо війни в Україні на тлі спроб США домогтися її завершення.
Для них це важливий момент, щоб обговорити, куди рухається війна і наскільки ймовірне її припинення в найближчому майбутньому,
– припустив аналітик Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв.
За його словами, Москва хоче зрозуміти, чи може вона розраховувати на подальшу допомогу з боку Китаю і як Пекін відреагує, якщо США попросять чинити тиск на Росію з метою зупинити бойові дії.
Лідери мають порівняти підходи й переконатися, що вони на одній хвилі. Це важливо, адже війна стала одним із ключових елементів їхніх відносин,
– підсумував аналітик.
Переговори також, ймовірно, торкнуться поглиблення військового співробітництва між Пекіном і Москвою, що викликає занепокоєння на Заході.
Хоча Китай утримується від прямої військової допомоги, за даними США, він постачає близько 70% верстатів і 90% напівпровідників, необхідних Росії для відновлення її військової машини. В обмін Китай, імовірно, отримує доступ до чутливих оборонних технологій.
Яка позиція Китаю щодо війни?
Нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Пекін нібито готовий відправити миротворців в Україну у випадку укладання між Україною та Росією мирної угоди. Проте за умови наявності відповідного мандату з боку ООН.
Однак вже згодом речник МЗС країни Ґо Цзякунь заявив, що позиція Китаю щодо "української кризи" завжди була "чіткою та незмінною". За його словами, повідомлення про те, що Китай обговорює миротворчу місію в Україні, повністю не відповідають дійсності.
Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що планує посилювати роль "Групи друзів миру" для політичного розв’язання війни Росії проти України.