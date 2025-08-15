15 августа вечером состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Украина и ее европейские союзники переживают, что глава Кремля сможет склонить президента США на свою сторону.

Бывший офицер КГБ применит все проверенные многолетним опытом тактики, чтобы убедить Дональда Трампа, что якобы он настроен на мир, передает 24 Канал со ссылкой на The Washinghton Post.

Как Путин планирует манипулировать Дональдом Трампом?

Глава Кремля попытается посеять раздор между президентом США и Владимиром Зеленским и его европейскими союзниками. На Западе волнуются, что Путину снова удастся заискивать перед Трампом и изменить тему с вторжения России на разговор о "большой сделке" по глобальной системе безопасности.

Европейцы боятся, что Путин сыграет на самолюбии Трампа, как делал это раньше. Это может быть сделано через красиво сформулированное "предложение мира", или даже публичный жест вроде вручения Трампу какой-то почетной награды.

Формат частной встречи, на котором давно настаивал Кремль, играет на руку Путину, который имеет за плечами 25 лет у власти. Это дает емувозможность снова применить свою привычную тактику: предлагать неполные решения – например, кратковременное ограниченное перемирие или обсуждение "рамочного соглашения о мире", – чтобы затягивать переговоры, но при этом продолжать усиливать войну.

Путин отточил свои умения сбивать оппонентов с толку во время службы в КГБ, когда занимался вербовкой агентов в Дрездене, Восточная Германия, еще до падения Берлинской стены. С тех пор он стал мастером в выявлении уязвимостей лидеров, с которыми встречается. Можно вспомнить известную встречу Путина с Ангелой Меркель в Сочи в 2007 году. Тогда на переговоры с бывшим канцлером Германии глава Кремля привел своего черного лабрадора Кони. Российский диктатор хорошо знал, что Меркель боится собак.

Бывший соратник Путина олигарх Сергей Пугачев вспоминал, что диктатор был "как зеркало". Он говорил всем то, то, что они хотели услышать.

Также Путин истощал иностранных лидеров длинными лекциями об "обидах на Запад из-за его расширения на восток или выдвигал претензии на территории, которые самовольно определял как "исторические земли России".

Так, после длительной встречи с Путиным в Хельсинки в 2018 году Трамп выглядел полностью подчиненным российскому лидеру. На совместной пресс-конференции он заявил, что верит утверждениям Путина об отсутствии вмешательства России в выборы 2016 года, вопреки выводам американских спецслужб.

"Когда Трамп вышел после многочасового разговора с Путиным, он имел неуверенный вид и, казалось, полностью находился под влиянием Путина", – вспомнила Татьяна Станова, старший научный сотрудник Центра "Россия – Евразия" Фонда Карнеги.

Становая считает, что на встрече в Аляске Путин попытается объяснить Трампу, что, мол США и Россия – это большие ядерные державы, которые не могут быть в состоянии конфликта.

Путин объяснит Трампу, что "Украина для России – это вопрос существования, и россияне будут воевать столько, сколько надо, и не пожалеют никаких сил".

Глава Кремля будет пытаться убедить президента США, что Украина представляет угрозу для России, и что Москва может согласиться на долгосрочное соглашение только в случае резкого сокращения украинских вооруженных сил и изменения внутренней политики Киева.