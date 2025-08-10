В начале июля казалось, что Владимир Путин навсегда потерял благосклонность Дональда Трампа. Американский лидер, раздраженный неуступчивостью российского коллеги, разрешил поставки оружия Украине и установил четкий дедлайн для введения жестких санкций против России.

Впрочем, за несколько дней, перед 8 августа, когда ультиматум Трампа должен был вступить в силу, главе Кремля удалось перевернуть всю ситуацию в свою пользу. Путин получил возможность не только завершить войну в Украине на своих условиях, но и расколоть западный оборонный альянс, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Путин обыграл Трампа и получил идеальный саммит?

Во время последней встречи в Москве российскому диктатору удалось произвести впечатление на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, что якобы Россия теперь готова идти на определенные договоренности по территориальным вопросам.

Благодаря этому Путин получил то, чего стремился еще с января: личную встречу с президентом США без присутствия Зеленского, чтобы изложить свою позицию и заключить сделку.

Это была очень удачная неделя для Путина. Он вывел себя из положения значительной уязвимости. Он превратил весь процесс почти точно в то, что ему было нужно,

– сказал Сэм Грин, профессор российской политики в Королевском колледже Лондона.

Мало кто из аналитиков верит, что российский лидер остановит войну только по результатам соглашения по "обмену территориями".

Путин четко дал понять, что, в частности, он хочет получить официальную гарантию, что Украина не вступит в НАТО или других западных военных альянсов, не будет размещать иностранные войска на своей территории и не сможет создать мощную армию, способную угрожать России, – то есть останется уязвимой.

"Для России главное – доминирование", – объяснил Грин.

Александр Габуев, директор Центра Карнеги "Россия – Евразия" в Берлине, отметил, что Путин приедет на саммит в Аляске в пятницу с несколькими сценариями.

Среди них – выгодная сделка с Трампом, которую президент США успешно навяжет Украине, или выгодная сделка, которую Зеленский отклонит, заставив США отвернуться от Украины.

Третий вариант – это продление нынешнего курса еще на 12 – 18 месяцев, в расчете на то, что в Украине закончатся солдаты раньше, чем российская военная экономика исчерпает силы.

Путин понимает, что Трамп готов предложить то, на что не пошел бы почти ни один другой американский лидер, и это может помочь России разделить Украину и расколоть Западный альянс.

Если удастся заставить Трампа признать претензии России на большинство захваченных территорий, понимая, что украинцы и европейцы могут это не принять, то можно убить долгосрочный клин между США и Европой,

– сказал Грин.

Но несмотря на это, Путин не прекратит войну, если для этого придется согласиться на существование суверенной Украины с мощной армией, ориентирующейся на Запад и способной производить собственное оружие. По словам Габуева, диктатор не готов платить за благосклонность Трампа цену в виде окончательной потери Украины.

Стефан Мейстер, аналитик по вопросам России в Немецком совете по международным отношениям, заметил, что оба лидера придут на саммит с разными целями – Трамп стремится завершить войну, а Путин – стратегически перегруппировать Россию.

"Для Путина – это вопрос о том, где Россия окажется после этой войны. Это значительно фундаментальнее. И это создает другую готовность идти на расходы", – объяснил Мейстер.

Он добавил, что то, что на переговорах по территориям не будет Зеленского, для Украины – катастрофа.