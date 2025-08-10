На початку липня видавалося, що Володимир Путін назавжди втратив прихильність Дональда Трампа. Американський лідер, роздратований непоступливістю російського колеги, дозволив постачання зброї України і встановив чіткий дедлайн для запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Втім, за кілька днів, перед 8 серпня, коли ультиматум Трампа мав набрати чинності, очільнику Кремля вдалося перевернути усю ситуацію на свою користь. Путін отримав можливість не лише завершити війну в Україні на своїх умовах, а й розколоти західний оборонний альянс, передає 24 Канал із посиланням на The New York Times.

Як Путін обіграв Трампа і отримав ідеальний саміт?

Під час останньої зустріч у Москві російському диктатору вдалося справити враження на спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа, що нібито Росія тепер готова йти на певні домовленості з територіальних питань.

Завдяки цьому Путін здобув те, чого прагнув ще з січня: особисту зустріч з президентом США без присутності Зеленського, щоб викласти свою позицію й укласти угоду.

Це був дуже вдалий тиждень для Путіна. Він вивів себе зі становища значної вразливості. Він перетворив увесь процес майже точно на те, що йому було потрібно,

– сказав Сем Грін, професор російської політики в Королівському коледжі Лондона.

Мало хто з аналітиків вірить, що російський лідер зупинить війну лише за результатами угоди з "обміну територіями".

Путін чітко дав зрозуміти, що, зокрема, він хоче отримати офіційну гарантію, що Україна не вступить до НАТО чи інших західних військових альянсів, не розміщуватиме іноземні війська на своїй території і не зможе створити потужну армію, здатну загрожувати Росії, – тобто залишиться вразливою.

"Для Росії головне – домінування", – пояснив Грін.

Олександр Габуєв, директор Центру Карнегі "Росія – Євразія" у Берліні, зазначив, що Путін приїде на саміт в Алясці в п'ятницю з кількома сценаріями.

Серед них – вигідна угода з Трампом, яку президент США успішно нав'яже Україні, або вигідна угода, яку Зеленський відхилить, змусивши США відвернутися від України.

Третій варіант – це продовження нинішнього курсу ще на 12 – 18 місяців, у розрахунку на те, що в Україні закінчаться солдати раніше, ніж російська воєнна економіка вичерпає сили.

Путін розуміє, що Трамп готовий запропонувати те, на що не пішов би майже жоден інший американський лідер, і це може допомогти Росії розділити Україну та розколоти Західний альянс.

Якщо вдасться змусити Трампа визнати претензії Росії на більшість захоплених територій, розуміючи, що українці та європейці можуть це не прийняти, то можна вбити довгостроковий клин між США та Європою,

– сказав Грін.

Та попри це, Путін не припинить війну, якщо для цього доведеться погодитися на існування суверенної України з потужною армією, що орієнтується на Захід і здатна виробляти власну зброю. За словами Габуєва, диктатор не готовий платити за прихильність Трампа ціну у вигляді остаточної втрати України.

Стефан Мейстер, аналітик з питань Росії у Німецькій раді з міжнародних відносин, зауважив, що обидва лідери прийдуть на саміт із різними цілями – Трамп прагне завершити війну, а Путін – стратегічно перегрупувати Росію.

"Для Путіна – це питання про те, де Росія опиниться після цієї війни. Це значно фундаментальніше. І це створює іншу готовність йти на витрати", – пояснив Мейстер.

Він додав, що те, що на переговорах щодо територій не буде Зеленського, для України – катастрофа.