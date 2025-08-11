Президент США Дональд Трамп предположил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным 15 августа он может выйти из переговорного процесса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа в Белом доме в понедельник, 11 августа.

Трамп прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

Дональд Трамп заявил, что мог бы просто уйти со встречи с Владимиром Путиным и сказать "удачи".

И этим все закончится. Я могу сказать, что это урегулировать не удастся. Некоторые считают, что Путин хотел всю территорию Украины, и я был одним из них. Думаю, если бы не я, он бы даже сейчас ни с кем не говорил. Но мы с ним встретимся, узнаем подробности, потом позвоним президенту Зеленскому и европейским лидерам, и я им скажу... я не буду заключать соглашение, это не зависит от меня,

– объяснил президент США.

Трамп также подчеркнул, что хочет достичь "наилучшего соглашения для обеих сторон" и добавил, что после переговоров с Путиным планирует связаться с Владимиром Зеленским.

Думаю, из уважения я сначала позвоню Зеленскому. И я могу сказать – удачи, воюйте дальше. Или могу сказать, что мы можем заключить соглашение,

– добавил политик.

Напомним, во время пресс-конференции в Белом доме Дональд Трамп также заявил, что США попытаются вернуть Украине часть оккупированных россиянами территорий. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу того, что Владимир Зеленский должен получить конституционное одобрение на обмен территориями.