В США готовятся к торжественной встрече президента России Владимира Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Американский лидер Дональд Трамп планирует лично поздравить его на Аляске.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Как Трамп планирует встретить Путина на Аляске?

Два высокопоставленных чиновника администрации Трампа рассказали, что президент США, как ожидается, расстелит красный ковер для Путина, который должен прибыть на военную базу Элмендорф-Ричардсон.

Также сообщается, что Трамп планирует лично поздравить Путина сразу после его прибытия. Однако чиновники отмечают, что точные детали и сценарий встречи еще окончательно не утверждены.

В четверг, 14 августа, вечером третий высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что Трамп не планирует звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому или европейским лидерам перед встречей с Путиным.

Однако, это решение не окончательное и все может измениться во время 7-часового перелета из Вашингтона в Анкоридж.

Напомним, по данным ЦПИ, Путину на встречу с Трампом подготовили карту Донецкой области подготовили карту Донецкой области, где будут отмечены пути продвижения ДРГ групп. Замысел Кремля в том, чтобы убедить США, что российские войска способны осуществить быстрый прорыв на Донецком направлении.