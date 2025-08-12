Духовный советник Трампа озвучил условие при котором переговоры на Аляске будут иметь успех
- Духовный советник Трампа, пастор Марк Бернс, заявил, что саммит на Аляске будет успешным только при условии усиления давления на Владимира Путина с экономическими, военными и дипломатическими инструментами для прекращения войны.
- Бернс подчеркнул, что президент США не является "мягким" к Путину, закрыл трубопровод "Северный поток", развернул атомные подводные лодки, ввел санкции против Индии и повысил тарифы на российскую нефть, а также считает, что обмен территориями усиливает давление на Кремль.
Духовный советник Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявил, что саммит на Аляске будет успешным только при условии усиления давления на Владимира Путина. Он подчеркнул, что поддерживает украинцев и призвал использовать экономические, военные и дипломатические инструменты для прекращения войны.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Бернса в интервью Укринформ.
Смотрите также Обычно на это нужны недели: в США с бешеной спешкой готовят встречу Трампа и Путина
Как Бернс прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Трампа?
По словам Бернса, саммит на Аляске будет иметь смысл только тогда, если он приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа прекратить убийства украинцев.
Пастор подчеркнул свою непоколебимую поддержку украинского народа. Он также отметил, что президент США продемонстрировал, что он не является "мягким" к Путину.
Он закрыл трубопровод (Северный поток – 24 Канал), развернул атомные подводные лодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину,
– подчеркнул советник президента США.
Бернс также напомнил, что действующая администрация США ввела санкции против Индии, установив 50% тарифы на покупку дешевой российской нефти.
Кроме того, советник Трампа считает, что заявление президента США о возможном обмене территориями между Украиной и Россией тоже усиливает давление на Кремль, ведь предусматривает потерю земель и для самой страны-агрессора.
"Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным – 24 Канал), можно ли заключить соглашение. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств", – добавил Бернс.
Пастор также подчеркнул, что сильное лидерство заключается в использовании всех инструментов – экономических, военных и дипломатических – для завершения войны, после чего Украина станет свободной и безопасной.