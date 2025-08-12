Духовный советник Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявил, что саммит на Аляске будет успешным только при условии усиления давления на Владимира Путина. Он подчеркнул, что поддерживает украинцев и призвал использовать экономические, военные и дипломатические инструменты для прекращения войны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Марка Бернса в интервью Укринформ.

Как Бернс прокомментировал предстоящие переговоры Путина и Трампа?

По словам Бернса, саммит на Аляске будет иметь смысл только тогда, если он приведет к более серьезным последствиям для Путина в случае его отказа прекратить убийства украинцев.

Пастор подчеркнул свою непоколебимую поддержку украинского народа. Он также отметил, что президент США продемонстрировал, что он не является "мягким" к Путину.

Он закрыл трубопровод (Северный поток – 24 Канал), развернул атомные подводные лодки в ключевых регионах как предупреждение и четко дал понять, что совсем не хорошо относится к Путину,

– подчеркнул советник президента США.

Бернс также напомнил, что действующая администрация США ввела санкции против Индии, установив 50% тарифы на покупку дешевой российской нефти.

Кроме того, советник Трампа считает, что заявление президента США о возможном обмене территориями между Украиной и Россией тоже усиливает давление на Кремль, ведь предусматривает потерю земель и для самой страны-агрессора.

"Президент Трамп сказал, что он поймет в течение первых двух минут (встречи с Путиным – 24 Канал), можно ли заключить соглашение. Он больше не тратит время на ложь Путина и его затягивание с прекращением убийств", – добавил Бернс.

Пастор также подчеркнул, что сильное лидерство заключается в использовании всех инструментов – экономических, военных и дипломатических – для завершения войны, после чего Украина станет свободной и безопасной.