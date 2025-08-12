Российский диктатор Владимир Путин пока не проявил никакого желания идти на компромиссы, чтобы установить мир в Украине. Очевидно саммит лидеров США и России на Аляске не изменит этой ситуации.

Такое мнение высказал руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Что говорят в ISW о встрече Трампа и Путина?

Представитель Института изучения войны отметил, что Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс относительно своих военных целей и предположил, что это останется неизменным на саммите в пятницу.

В то же время эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют огромную силу и рычаги влияния и могут добиться результата, если применят их в полной мере.

Но до сих пор правительство США отказывалось использовать все свои возможности, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров,

– отметил Баррос.

Добавим, что ранее специалисты ISW озвучили несколько выводов из заявлений Дональда Трампа о предстоящем саммите на Аляске. В частности, американский лидер отметил, что именно страх Путина перед влиянием санкций США против России и экономических партнеров Кремля побудил диктатора предложить двусторонний саммит.

Трамп сообщил, что российская экономика "сейчас не очень хорошо себя чувствует". По словам президента США, его заявление о введении 50-процентных тарифов на импорт российской нефти Индии также не помогает российской экономике и "стало большим ударом" для стран, которые покупают российскую нефть.