Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас считает, что Владимир Путин не настроен серьезно на переговоры с Дональдом Трампом на Аляске. Вполне вероятно, что он просто хочет сфотографироваться с президентом США и отсрочить санкции.

Каллас отметила, что Запад должен "давить на агрессора, чтобы он пошел на уступки, которых он до сих пор не сделал и все давление должно быть направлено на агрессора, а не на жертву". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью Общественному.

Смотрите также Подготовка к чему-то большему: политолог указал на важный нюанс во встрече Трампа и Путина

Что сказала Каллас о встрече Трампа и Путина?

По словам высокой представительницы ЕС, Соединенные Штаты имеют рычаги влияния на Путина, но их нужно мудро использовать.

Понятно, чего хочет Путин. Он хочет возможности сфотографироваться с президентом Трампом, самым влиятельным человеком на земле, а потом он хочет отсрочки угрозы санкций, чтобы сделать вид, что ведет переговоры, чтобы угрозы больше не было,

– объяснила Каллас.

Она добавила, что если бы российский диктатор имел серьезные намерения, он бы хотел поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что война идет между Россией и Украиной и для того, чтобы иметь какие-то результаты или реальные переговоры, нужно вести переговоры с теми, кого это касается, а именно с Украиной.

Каллас также отметила, что результатом встречи на Аляске должно быть безусловное прекращение огня, чтобы могли начаться настоящие переговоры между Украиной и Россией.

Кроме этого, ранее она заявила, что Кремлю нельзя делать уступок до полного прекращения огня с эффективной системой мониторинга и жесткими гарантиями безопасности. По мнению Каллас, безусловное прекращение боевых действий является ключевым условием для начала любых мирных переговоров с Россией.