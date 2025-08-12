Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, существует ли угроза того, что Киев и его ближайшие союзники будут отстранены от решения судьбы Украины. Также лидеры европейских стран обратились к США и России с предостережением от любых попыток заключить мирное соглашение без участия Украины и Европы.

Смогут ли договориться Трамп и Путин о судьбе Украины без Киева и Европы?

Лесной отметил, что у Трампа не получится договориться относительно Украины без нее. Поэтому он и заявил, что первому, кому позвонит после встречи с главой Кремля, – Владимиру Зеленскому.

Кроме того, президенту США будут вкладывать в голову концепты о том, что без Украины и Европы важные вопросы невозможно решать. Поэтому, вероятно, Киев примет участие, как предположил политолог, в следующем раунде переговоров.

Эта встреча на Аляске, как ни крути, является подготовкой к чему-то большему, ведь в ней не участвуют главные акторы – Украина и Европа. Вероятно, это будет запуск определенных процессов, после которых переговоры выйдут на новый раунд. И тогда и будут действительно приниматься решения,

– считает он.

Также, как отметил Лесной, для Путина от этой встречи больше плюсов, чем минусов. Он уже достигает тактических целей. Во-первых, отодвинул санкции, насколько смог. Теперь у него дедлайн – до следующих раундов переговоров, которые могут состояться неизвестно когда.

Во-вторых, для главы Кремля важно выиграть время для летней военной кампании, которую он считает своей козырной картой.

Сейчас очень сложная ситуация вокруг Покровска, немного легче на Сумщине. Также сложно на Харьковщине, где россияне ничего не достигли, положив очень много людей. И он пытается положить еще больше, чтобы на следующих раундах переговоров показать свой козырь,

– считает Олег Лесной.

Однако, как предположил политолог, встреча Трампа и Путина не сможет исторически изменить ход событий. Хоть Украину и пугают, что во время саммита на Аляске они могут о чем-то договориться без нее, а потом вызвать украинского президента и поставить перед фактом. Такого не может быть в принципе, потому что переговори все еще в процессе, а не финализируются.

Напомним, как отметили аналитики Института изучения войны, Путин не продемонстрировал желание идти на компромисс на фронте и вряд ли изменит свою позицию до саммита на Аляске. В то же время США имеют рычаги влияния, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.