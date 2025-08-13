В пятницу, 15 августа, российский диктатор Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом. Во время визита на Аляску его безопасность будет гарантировать личная охрана вместе с Секретной службой США.

Об этом сообщил бывший высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд в интервью российским пропагандистам, передает 24 Канал.

Что известно об охране Путина во время саммита на Аляске?

По словам сотрудника Секретной службы США, такая практика является стандартной и политические разногласия между странами на это не влияют. Заметим, что Макдоналд имеет более 20 лет опыта работы в Секретной службе США и координировал меры безопасности на крупных международных саммитах.

Он отметил, что правоохранители разных стран в таких случаях "откладывают политику в сторону" и в качестве примера привел ежегодную сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, где охранники из десятков государств, включая политических оппонентов США, взаимодействуют слаженно и эффективно.

Добавим, что встреча Трампа и Путина состоится в городе Анкоридж на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Ранее Белый дом надеялся, что Владимира Путина и его окружение не придется приглашать на военную базу США. Однако пока саммит готовится там.

По данным источников, организаторы поняли, что мест для встречи Путина и Трампа немного. Особенно из-за того, что во многих странах действует ордер на арест диктатора за военные преступления.