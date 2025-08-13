У п'ятницю, 15 серпня, російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з Дональдом Трампом. Під час візиту на Аляску його безпеку гарантуватиме особиста охорона разом із Секретною службою США.

Про це повідомив колишній високопоставлений співробітник Секретної служби США Роберт Макдоналд в інтерв'ю російським пропагандистам, передає 24 Канал.

Що відомо про охорону Путіна під час саміту на Алясці?

За словами співробітника Секретної служби США, така практика є стандартною і політичні розбіжності між країнами на це не впливають. Зауважимо, що Макдоналд має понад 20 років досвіду роботи в Секретній службі США та координував заходи безпеки на великих міжнародних самітах.

Він зазначив, що правоохоронці різних країн у таких випадках "відкладають політику вбік" та як приклад навів щорічну сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, де охоронці з десятків держав, включно з політичними опонентами США, взаємодіють злагоджено й ефективно.

Додамо, що зустріч Трампа і Путіна відбудеться в місті Анкоридж на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон. Раніше Білий дім сподівався, що Володимира Путіна та його оточення не доведеться запрошувати на військову базу США. Однак наразі саміт готується там.

За даними джерел, організатори зрозуміли, що місць для зустрічі Путіна й Трампа є небагато. Особливо через те, що в багатьох країнах діє ордер на арешт диктатора за воєнні злочини.