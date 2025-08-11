Мир без Украины – это фикция, даже если договорятся Трамп и Путин. New York Post настаивает, что Киев должен быть за столом переговоров, потому что Кремль теряет силы и не способен навязать свои условия.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post. Издание отмечает, что любые договоренности между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным будут бесполезными без участия Украины.

Читайте также Глава НАТО предполагает, что часть украинских земель может остаться под контролем России

Без Украины мирное соглашение Трампа и Путина – лишь пустые слова

Издание призывает не допустить, чтобы запланированный саммит на Аляске стал "одной из печально известных страниц истории", и настаивает на полноценном присутствии украинской стороны за столом переговоров.

Белый дом работает над организацией трехсторонней встречи с участием Трампа, Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты NYP отмечают, что Путин сейчас не имеет оснований диктовать условия – его "летнее наступление" продвигается медленно, экономика страны приходит в упадок, а потери на фронте достигли 250 тысяч погибших и около миллиона раненых и пропавших без вести. Украина же продолжает наносить болезненные удары по врагу, в частности уничтожая стратегические бомбардировщики на территории России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Трамп стремится к скорейшему завершению войны, хотя в начале каденции критиковал Зеленского и имел напряженные встречи с ним. Впоследствии Трамп признал, что Путин обманывал его, делая вид благосклонности, одновременно обстреливая мирные города ракетами и дронами.

Ранее Трамп давал Путину 50 дней, чтобы сесть за стол переговоров, но впоследствии сократил этот срок. В день дедлайна, вместо новых санкций, он согласился встретиться с ним лично на территории США. По данным издания, Путин отказался от требования сменить власть в Украине, однако до сих пор хочет получить треть ее территории, включая регионы, которые не смог захватить военным путем.

NYP подчеркивает, что справедливый мир возможен только при участии Украины, и советует Трампу "убедиться, что Киев имеет место за столом переговоров".

Саммит на Аляске должен состояться уже в пятницу. Главная тема – урегулирования войны в Украине и поиск путей достижения мира.