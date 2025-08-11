Генсек НАТО считает, что встреча на Аляске станет ключевым событием в возможности завершения войны в Украине. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC News, передает 24 Канал.

Смотрите также Купить мир за территории не получится: NYT объяснил, почему план Трампа по Украине провальный

Что сказал Рютте относительно оккупированных территорий Украины?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допускает, что в рамках потенциального будущего мирного соглашения вопрос территорий должен рассматриваться исключительно в плоскости фактического положения вещей, а не юридического признания.

Обратите внимание! Рютте отметил, что ключевой задачей после возможного прекращения огня станет признание дальнейших шагов, в частности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, Украина должна оставаться суверенным государством, самостоятельно принимает решение относительно своего геополитического курса, без ограничений на численность вооруженных сил. Аналогично, НАТО не должно соглашаться на ограничение своего присутствия на восточном фланге.

Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре,

– отметил Генсек.

Он также считает, что запланированная на 15 августа встреча президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске станет "тестом" для последнего относительно его реальной готовности остановить войну против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг идею передачи любых украинских земель в ответ на слова Трампа о возможности определенного "обмена территориями" в рамках мирных переговоров.