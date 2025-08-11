Мир без України – це фікція, навіть якщо домовляться Трамп і Путін. New York Post наполягає, що Київ має бути за столом переговорів, бо Кремль втрачає сили і не здатен нав’язати свої умови.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на New York Post. Видання зазначає, що будь-які домовленості між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним будуть марними без участі України.

Читайте також Очільник НАТО припускає, що частина українських земель може залишитися під контролем Росії

Без України мирна угода Трампа і Путіна – лише порожні слова

Видання закликає не допустити, щоб запланований саміт на Алясці став "однією з сумнозвісних сторінок історії", і наполягає на повноцінній присутності української сторони за столом переговорів.

Білий дім працює над організацією тристоронньої зустрічі за участі Трампа, Путіна та президента України Володимира Зеленського. Журналісти NYP зазначають, що Путін нині не має підстав диктувати умови – його "літній наступ" просувається повільно, економіка країни занепадає, а втрати на фронті сягнули 250 тисяч загиблих та близько мільйона поранених і зниклих безвісти. Україна ж продовжує завдавати болючих ударів по ворогу, зокрема знищуючи стратегічні бомбардувальники на території Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни, хоча на початку каденції критикував Зеленського і мав напружені зустрічі з ним. Згодом Трамп визнав, що Путін обманював його, удаючи прихильність, водночас обстрілюючи мирні міста ракетами та дронами.

Раніше Трамп давав Путіну 50 днів, щоб сісти за стіл переговорів, але згодом скоротив цей термін. У день дедлайну, замість нових санкцій, він погодився зустрітися з ним особисто на території США. За даними видання, Путін відмовився від вимоги змінити владу в Україні, проте досі хоче отримати третину її території, включно з регіонами, які не зміг захопити військовим шляхом.

NYP підкреслює, що справедливий мир можливий лише за участі України, і радить Трампу "переконатися, що Київ має місце за столом переговорів".

Саміт на Алясці має відбутися вже у п’ятницю. Головна тема – врегулювання війни в Україні та пошук шляхів досягнення миру.