Трамп и Путин хотят встретиться в Будапеште: в Sky News объяснили, почему выбрали именно этот город
- Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договорились провести встречу в Будапеште, что может стать первой поездкой Путина в страну ЕС с начала войны.
- Венгрия, которая вышла из Международного уголовного суда, устранила юридические преграды для визита Путина, а Будапешт имеет символическое значение из-за подписанного в 1994 году меморандума о гарантиях безопасности Украины.
Президент США Дональд Трамп договорился встретиться с российским главой Владимиром Путиным в Будапеште. Это может стать первой поездкой российского лидера в страну ЕС с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.
По словам Кремля, Трамп предложил Будапешт как место для личных переговоров с Путиным, который сразу согласился на этот план. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Почему для встречи с Путиным Трамп выбрал именно Будапешт?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своей критикой антироссийских санкций Евросоюза, положительно отреагировал на новость. Он назвал Венгрию "островом мира" и подтвердил, что начата подготовка к встрече после телефонного разговора с Трампом.
Будапешт ранее уже рассматривался среди вариантов проведения саммита между Путиным и Трампом, что тогда происходил на Аляске.
В апреле этого года венгерский парламент поддержал решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Это решение фактически устранило юридические преграды для визита Путина в виде действующего ордера суда на его арест, выданный в 2023 году.
Будапешт также имеет символическое значение в контексте украинско-российской войны. Именно здесь в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности.
Документ, подписанный Россией, США и Великобританией, предусматривал уважение к территориальной целостности Украины. Однако эти гарантии были нарушены, когда Москва аннексировала Крым в 2014 году и начала полномасштабное вторжение в 2022 году.
Как прошел разговор Трампа и Путина?
Трамп и Путин провели телефонный разговор 16 октября. В Белом доме назвали его продуктивным. Он длился около 2 часов.
Президент США заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште. Трамп считает, что встреча может помочь "положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной".
Трамп также подтвердил, что Путин просил его не предоставлять Украине ракеты Tomahawk. Президент США в конце концов заявил, что не стоит истощать арсенал страны ради других.