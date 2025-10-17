Президент США Дональд Трамп договорился встретиться с российским главой Владимиром Путиным в Будапеште. Это может стать первой поездкой российского лидера в страну ЕС с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По словам Кремля, Трамп предложил Будапешт как место для личных переговоров с Путиным, который сразу согласился на этот план. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Почему для встречи с Путиным Трамп выбрал именно Будапешт?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своей критикой антироссийских санкций Евросоюза, положительно отреагировал на новость. Он назвал Венгрию "островом мира" и подтвердил, что начата подготовка к встрече после телефонного разговора с Трампом.

Будапешт ранее уже рассматривался среди вариантов проведения саммита между Путиным и Трампом, что тогда происходил на Аляске.

В апреле этого года венгерский парламент поддержал решение о выходе страны из Международного уголовного суда. Это решение фактически устранило юридические преграды для визита Путина в виде действующего ордера суда на его арест, выданный в 2023 году.

Будапешт также имеет символическое значение в контексте украинско-российской войны. Именно здесь в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире в обмен на гарантии безопасности.

Документ, подписанный Россией, США и Великобританией, предусматривал уважение к территориальной целостности Украины. Однако эти гарантии были нарушены, когда Москва аннексировала Крым в 2014 году и начала полномасштабное вторжение в 2022 году.

Как прошел разговор Трампа и Путина?