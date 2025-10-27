"Принципиально готовы": у Путина сделали заявление о встрече с Трампом
- У Путина высказались относительно того, когда может быть встреча с Трампом.
- Ушаков заявил, что они "принципиально готовы" к встрече с Трампом, впрочем, не знают, когда она будет.
Помощник главы Кремля Юрий Ушаков высказался относительно временных ориентиров относительно встречи Путина и Трампа. Он сказал, что Россия сохраняет "принципиальную готовность" к проведению саммита с США, который был отложен на неопределенный срок.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Ушакова в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
Когда может быть встреча Путина и Трампа?
Ушаков сказал, что касается временных сроков встречи лидера США Дональда Трампа и Владимира Путина "ориентиров нет".
Но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется,
– добавил он.
На вопрос, успеют ли лидеры двух стран встретиться до Нового года, он не предоставил четкого ответа. Однако помощник Путина подчеркнул, что саммит на Аляске в августе 2025 года был организован довольно быстро.
Трамп и Путин могли встретиться в Венгрии: основное
Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Лидер США тогда добавил, что планирует встретиться с российским диктатором в согласованном месте – речь шла о венгерской столице Будапешт.
Впоследствии в Белом доме отметили, что президент Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время.
Уже 23 октября американский президент заявил, что отменил запланированный саммит. В Белом доме не отрицают, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина все еще возможна. Однако американский лидер хочет, чтобы такие переговоры имели результаты.