Геополітика Росія "Принципово готові": у Путіна зробили заяву щодо зустрічі з Трампом
27 жовтня, 20:13
"Принципово готові": у Путіна зробили заяву щодо зустрічі з Трампом

Ірина Марціяш
Основні тези
  • В Путіна висловилися щодо того, коли може бути зустріч із Трампом.
  • Ушаков заявив, що вони "принципово готові" до зустрічі з Трампом, втім не знають, коли вона буде.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков висловився щодо часових орієнтирів стосовно зустрічі Путіна і Трампа. Він сказав, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту зі США, який був відкладений на невизначений строк.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Ушакова в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Коли може бути зустріч Путіна і Трампа?

Ушаков сказав, що стосується часових строків зустрічі лідера США Дональда Трампа і Володимира Путіна "орієнтирів немає". 

Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається,
– додав він.

На питання, чи встигнуть лідери двох країн зустрітись до Нового року, він не надав чіткої відповіді. Однак помічник Путіна підкреслив, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.

