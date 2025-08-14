Дональд Трамп во время общения с европейскими лидерами выделил три основных сообщения относительно войны в Украине. В США неизменной остается позиция о том, что Украина должна быть вовлечена в мирные переговоры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президент Европейского Совета Антониу Кошти, которого цитирует "Европейская правда".

Какие цели имеет Трамп на переговорах с Путиным?

На совместном пресс-мероприятии с президентом Франции Эммануэлем Макроном Кошта отметил, что президент США Дональд Трамп будет пытаться достичь прекращения огня в Украине. Это первый месседж, который он передаст Владимиру Путину на встрече 15 августа.

Также одним из пунктов Антониу Кошта вспомнил позицию США, о том, что "никто, кроме Украины, не может вести переговоры по делам Украины". В частности говорится и о вопросе контроля над территориями, которое Трамп пообещал не поднимать на нынешней встрече.

Третьим элементом переговоров является готовность Соединенных Штатов совместно с Европой прилагать усилия по укреплению безопасности Украины, когда удастся достичь длительного и справедливого мира для Украины. Другими словами, партнеры будут готовы предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.

Президент Европейского Совета надеется, что встреча Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске станет серьезным шагом, чтобы прекратить войну и "открыть путь к миру в Украине".

К слову, партнеры осознают то, что возможные территориальные уступки Украины должны быть подкреплены гарантиями безопасности. Однако как Дональд Трамп, так и европейские лидеры отмечают, что НАТО не может быть частью этих гарантий, но их могут предоставить все партнеры Киева.